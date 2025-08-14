Najbardziej oczekiwana kontynuacja filmu o zombie wreszcie powstanie. 12 lat po premierze oryginału

World War Z jest jednym z wielu kluczowych projektów dla nowej firmy. Korporacja zapowiedziała również skupienie się na innych swoich słynnych markach, w tym kultowej serii science fiction, a także nowym Top Gunie, czy Transformersach.

World War Z wreszcie może powrócić z oczekiwaną drugą częścią. Paramount Skydance Corporation, nowy gigant filmowy powstały z fuzji Paramount Pictures i Skydance Productions, oficjalnie potwierdził, że temat kontynuacji jest ponownie analizowany. To oznacza, że historia globalnej wojny z zombie, która w 2013 roku przyciągnęła miliony widzów, może doczekać się dalszego ciągu.

Podczas prezentacji dla mediów David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance, ogłosił, że firma jest otwarta na powrót do projektu. Szef studia dodał, że nowy Paramount chce wzmocnić swoje największe marki.

Pierwszy film, oparty na powieści Maxa Brooksa „World War Z: An Oral History of the Zombie War”, w reżyserii Marca Forstera, odniósł ogromny sukces kasowy, zarabiając 540 milionów dolarów na całym świecie i stając się najbardziej dochodowym filmem o zombie w historii kina. Mimo to astronomiczny budżet sięgający 430 milionów dolarów, uwzględniający koszty produkcji, promocji oraz gażę Brada Pitta, sprawił, że zysk był minimalny. W efekcie zapowiadana na 2017 rok kontynuacja nigdy nie powstała.

Historia sequela World War Z jest pełna zwrotów akcji. Pierwsza próba powstania filmu miała miejsce w 2015 roku, kiedy reżyserią miał zająć się J.A. Bayona, a scenariusz przygotowywał Steven Knight. Projekt jednak utknął w martwym punkcie. W 2019 roku do pracy nad World War Z 2 przymierzano Davida Finchera, który planował ponownie połączyć siły z Bradem Pittem. Produkcja miała być mniejsza budżetowo, ale ostatecznie Paramount zrezygnowało z realizacji.

To było trochę jak The Last of Us. Cieszę się, że nie zrobiliśmy tego, co planowaliśmy, bo The Last of Us ma znacznie więcej przestrzeni do eksplorowania tego samego tematu - wspominał Fincher w rozmowie z GQ UK.

Jeśli nowy projekt otrzyma zielone światło, World War Z 2 może stać się jednym z największych powrotów w historii współczesnego kina o zombie. Dla fanów gatunku byłaby to szansa, by ponownie zobaczyć Brada Pitta w roli Gerry’ego Lane’a lub poznać zupełnie nowych bohaterów walczących w realiach globalnej apokalipsy.