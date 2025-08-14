Najbardziej oczekiwana kontynuacja filmu o zombie wreszcie powstanie. 12 lat po premierze oryginału

World War Z wreszcie może powrócić z oczekiwaną drugą częścią. Paramount Skydance Corporation, nowy gigant filmowy powstały z fuzji Paramount Pictures i Skydance Productions, oficjalnie potwierdził, że temat kontynuacji jest ponownie analizowany. To oznacza, że historia globalnej wojny z zombie, która w 2013 roku przyciągnęła miliony widzów, może doczekać się dalszego ciągu.
Podczas prezentacji dla mediów David Ellison, prezes i dyrektor generalny Paramount Skydance, ogłosił, że firma jest otwarta na powrót do projektu. Szef studia dodał, że nowy Paramount chce wzmocnić swoje największe marki.
World War Z 2 znajduje się na stole – powiedział Ellison.
Pierwszy film, oparty na powieści Maxa Brooksa „World War Z: An Oral History of the Zombie War”, w reżyserii Marca Forstera, odniósł ogromny sukces kasowy, zarabiając 540 milionów dolarów na całym świecie i stając się najbardziej dochodowym filmem o zombie w historii kina. Mimo to astronomiczny budżet sięgający 430 milionów dolarów, uwzględniający koszty produkcji, promocji oraz gażę Brada Pitta, sprawił, że zysk był minimalny. W efekcie zapowiadana na 2017 rok kontynuacja nigdy nie powstała.
Historia sequela World War Z jest pełna zwrotów akcji. Pierwsza próba powstania filmu miała miejsce w 2015 roku, kiedy reżyserią miał zająć się J.A. Bayona, a scenariusz przygotowywał Steven Knight. Projekt jednak utknął w martwym punkcie. W 2019 roku do pracy nad World War Z 2 przymierzano Davida Finchera, który planował ponownie połączyć siły z Bradem Pittem. Produkcja miała być mniejsza budżetowo, ale ostatecznie Paramount zrezygnowało z realizacji.
To było trochę jak The Last of Us. Cieszę się, że nie zrobiliśmy tego, co planowaliśmy, bo The Last of Us ma znacznie więcej przestrzeni do eksplorowania tego samego tematu - wspominał Fincher w rozmowie z GQ UK.
Jeśli nowy projekt otrzyma zielone światło, World War Z 2 może stać się jednym z największych powrotów w historii współczesnego kina o zombie. Dla fanów gatunku byłaby to szansa, by ponownie zobaczyć Brada Pitta w roli Gerry’ego Lane’a lub poznać zupełnie nowych bohaterów walczących w realiach globalnej apokalipsy.