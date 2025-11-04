Najbardziej niedoceniane anime Pokemon powraca po 23 latach. Obejrzycie je za darmo!

Długo musieliśmy czekać, ale znowu będzie okazja do obejrzenia nieco zapomnianego i niedocenionego anime Pokemon.
Po 23 latach od premiery, seria Pokemon: Advanced powraca w wielkim stylu i co najlepsze, można ją oglądać za darmo w internecie. Choć w momencie emisji wzbudzała pewne kontrowersje, dziś wielu fanów uważa ją za jedno z najbardziej niedocenianych rozdziałów historii Pokemonów. Teraz widzowie mają szansę ponownie przeżyć przygody Asha i Pikachu w regionie Hoenn.
Pokemon: Advanced wraca po 23 latach
2 listopada oficjalne konto Pokemon na platformie X ogłosiło, że wszystkie 40 odcinków Pokemon: Advanced trafi na oficjalny kanał Pokemon TV na YouTube. Seria udostępniana jest w angielskiej wersji językowej, a nowe odcinki będą dodawane codziennie po jednym. W momencie publikacji tego newsa dostępne są już dwa pierwsze odcinki, a jeśli tempo publikacji zostanie utrzymane, cały sezon powinien być dostępny do połowy grudnia.
Pokemon: Advanced to pierwszy sezon przygód w regionie Hoenn, który rozpoczął się po zakończeniu słynnej sagi Johto. To właśnie tutaj Ash spotyka nowe postacie, takie jak May i Max, a także poznaje zupełnie nowe Pokemony z trzeciej generacji. Choć w momencie emisji część fanów była sceptyczna wobec zmian w formule serialu, z czasem Advanced zyskało status ukrytego klejnotu serii, docenianego za dojrzalsze wątki, lepszą animację i ciekawszy rozwój bohaterów.
Pokemon: Advanced dołącza do pięciu wcześniejszych sezonów dostępnych już na Pokemon TV, które można oglądać bezpłatnie i legalnie. Platforma ta od kilku lat udostępnia klasyczne serie i filmy Pokemon w formie streamingu, regularnie rozszerzając swoją bibliotekę. Dzięki temu fani z całego świata mogą ponownie przeżyć swoje dzieciństwo, tym razem zaledwie jednym kliknięciem.
Po ponad dwóch dekadach od premiery, Ash, Pikachu i drużyna z Hoenn wracają na ekrany, aby przypomnieć widzom, dlaczego świat Pokemonów od lat nie przestaje inspirować i bawić kolejnych pokoleń fanów. Wrócicie do tej serii?
