Zaloguj się lub Zarejestruj

Najbardziej niedoceniane anime Pokemon powraca po 23 latach. Obejrzycie je za darmo!

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/04 18:30
0
0

Długo musieliśmy czekać, ale znowu będzie okazja do obejrzenia nieco zapomnianego i niedocenionego anime Pokemon.

Po 23 latach od premiery, seria Pokemon: Advanced powraca w wielkim stylu i co najlepsze, można ją oglądać za darmo w internecie. Choć w momencie emisji wzbudzała pewne kontrowersje, dziś wielu fanów uważa ją za jedno z najbardziej niedocenianych rozdziałów historii Pokemonów. Teraz widzowie mają szansę ponownie przeżyć przygody Asha i Pikachu w regionie Hoenn.

Pokemon
Pokemon

Pokemon: Advanced wraca po 23 latach

2 listopada oficjalne konto Pokemon na platformie X ogłosiło, że wszystkie 40 odcinków Pokemon: Advanced trafi na oficjalny kanał Pokemon TV na YouTube. Seria udostępniana jest w angielskiej wersji językowej, a nowe odcinki będą dodawane codziennie po jednym. W momencie publikacji tego newsa dostępne są już dwa pierwsze odcinki, a jeśli tempo publikacji zostanie utrzymane, cały sezon powinien być dostępny do połowy grudnia.

Pokemon: Advanced to pierwszy sezon przygód w regionie Hoenn, który rozpoczął się po zakończeniu słynnej sagi Johto. To właśnie tutaj Ash spotyka nowe postacie, takie jak May i Max, a także poznaje zupełnie nowe Pokemony z trzeciej generacji. Choć w momencie emisji część fanów była sceptyczna wobec zmian w formule serialu, z czasem Advanced zyskało status ukrytego klejnotu serii, docenianego za dojrzalsze wątki, lepszą animację i ciekawszy rozwój bohaterów.

GramTV przedstawia:

Pokemon: Advanced dołącza do pięciu wcześniejszych sezonów dostępnych już na Pokemon TV, które można oglądać bezpłatnie i legalnie. Platforma ta od kilku lat udostępnia klasyczne serie i filmy Pokemon w formie streamingu, regularnie rozszerzając swoją bibliotekę. Dzięki temu fani z całego świata mogą ponownie przeżyć swoje dzieciństwo, tym razem zaledwie jednym kliknięciem.

Po ponad dwóch dekadach od premiery, Ash, Pikachu i drużyna z Hoenn wracają na ekrany, aby przypomnieć widzom, dlaczego świat Pokemonów od lat nie przestaje inspirować i bawić kolejnych pokoleń fanów. Wrócicie do tej serii?

Źródło:https://screenrant.com/pokemon-advanced-anime-season-streaming-youtube-free

Tagi:

Popkultura
Pokemon
Japonia
za darmo
pokemony
popkultura
anime
serial animowany
bajka
serial anime
za darmo na YouTube
Pokemon Advanced
Pokemon TV
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112