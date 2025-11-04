Najbardziej niedoceniane anime Pokemon powraca po 23 latach. Obejrzycie je za darmo!

Po 23 latach od premiery, seria Pokemon: Advanced powraca w wielkim stylu i co najlepsze, można ją oglądać za darmo w internecie. Choć w momencie emisji wzbudzała pewne kontrowersje, dziś wielu fanów uważa ją za jedno z najbardziej niedocenianych rozdziałów historii Pokemonów. Teraz widzowie mają szansę ponownie przeżyć przygody Asha i Pikachu w regionie Hoenn.

Pokemon: Advanced wraca po 23 latach

2 listopada oficjalne konto Pokemon na platformie X ogłosiło, że wszystkie 40 odcinków Pokemon: Advanced trafi na oficjalny kanał Pokemon TV na YouTube. Seria udostępniana jest w angielskiej wersji językowej, a nowe odcinki będą dodawane codziennie po jednym. W momencie publikacji tego newsa dostępne są już dwa pierwsze odcinki, a jeśli tempo publikacji zostanie utrzymane, cały sezon powinien być dostępny do połowy grudnia.