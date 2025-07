Nadciąga nowy dodatek do Dragon Ball Z: Kakarot. DLC skupi się na wydarzeniach z serii Daima

Bandai Namco zaprezentowało nowe DLC zatytułowane “Przygody w Krainie Demonów – Część 1”, które trafi wkrótce do Dragon Ball Z: Kakarot.

Fani Dragon Ball Z: Kakarot mają powody do radości, ponieważ już w połowie lipca zadebiutuje nowy dodatek fabularny inspirowany serią Dragon Ball Daima. Pierwsza część rozszerzenia zatytułowana “Przygody w Krainie Demonów – Część 1” zadebiutuje 17 lipca i przyniesie nie tylko nową historię, ale też szereg świeżych funkcji, które tchną nowe życie w pięcioletnią już grę.

Ogłoszony w październiku 2024 roku dodatek Adventures Through the Demon Realm to dwuczęściowe rozszerzenie, a jego pierwsza część trafi na wszystkie dostępne platformy już 17 lipca. Z tej okazji Bandai Namco zaprezentowało zwiastun, który ujawnia najciekawsze nowości czekające graczy, a który możecie zobaczyć poniżej.

Dodatek wprowadzi nową fabułę, w której Goku w towarzystwie Glorio, Panzy i Najwyższego Kaioshina przemierza Trzeci Świat Demonów, surrealistyczną krainę złożoną z unoszących się wysp. Na graczy czekają liczne sekrety i ukryte skarby, w tym “Plotki ze Świata Demonów”, które ujawniają dodatkowe informacje o historii. To idealna gratka dla graczy lubiących eksplorację i kompletowanie zawartości.