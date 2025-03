Nadciąga największa aktualizacja w historii Vampire Survivors. Powstanie także film na podstawie gry

Twórca gry, Luca "Poncle" Galante, zapowiedział, że nadchodząca aktualizacja do Vampire Survivors może być największą darmową aktualizacją w historii tej popularnej produkcji.

Vampire Survivors zadebiutowało we wczesnym dostępie na PC w 2021 roku. Od tego czasu gra podbiła kolejne platformy, stając się dostępna na wszystkich najważniejszych konsolach i urządzeniach mobilnych.

Aktualizacja będzie darmowa i dostępna na wszystkich platformach już w przyszłym miesiącu. Prawdopodobnie to największa darmowa aktualizacja, jaką kiedykolwiek stworzyliśmy, więc bądźcie czujni na więcej informacji już wkrótce!

W najnowszym wpisie na Steamie, Poncle zdradził, czego mogą spodziewać się fani w 2025 roku, zwłaszcza w dużej aktualizacji zaplanowanej na kwiecień. W październiku 2024 roku gra otrzymała dodatek Ode to Castlevania, który stał się największym rozszerzeniem w historii Vampire Survivors. Prace nad tym świetnie przyjętym DLC spowodowały pewne opóźnienia w planowanej zawartości na 2025 rok, ale twórca zapewnia, że warto było czekać:

Dodatkowo ogłoszono, że wraz z kwietniowym patchem pojawi się długo wyczekiwana funkcja cross-save, umożliwiająca przenoszenie postępów między PC, PS4, PS5, Xboxem i urządzeniami mobilnymi. Niestety, użytkownicy Switcha będą musieli poczekać na stosowną poprawkę.

Ubiegłoroczny dodatek Ode to Castlevania przyciągnął do gry wielu nowych graczy, oferując postacie i ścieżkę dźwiękową inspirowaną legendarną serią Konami. Aktualizacja dodała również dziesięć godzin rozgrywki, nową mapę oraz czterdzieści nowych broni. Ponadto w rolę Draculi wcielił się Neil Newbon, znany z roli Astariona w Baldur’s Gate 3. Nie wiadomo jeszcze, czy Vampire Survivors doczeka się kolejnych crossoverów, ale fani liczą na nowe niespodzianki.

W styczniu 2025 roku ogłoszono także, że powstaje aktorski film na podstawie Vampire Survivors, mimo że sama gra nie posiada rozbudowanej fabuły. Produkcją zajmuje się Story Kitchen, firma odpowiedzialna za adaptacje gier wideo, takich jak filmy z serii Sonic the Hedgehog oraz nadchodzący It Takes Two.