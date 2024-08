Kreator postaci inZOI wypróbujemy za darmo już niebawem. Rozbudowany edytor dostępny będzie na platformie Steam

Kilka miesięcy temu otrzymaliśmy sporo szczegółów związanych z nadchodzącym, potencjalnym rywalem serii The Sims . Ostatnio producenci ujawnili również wymagania sprzętowe inZOI . Zainteresowani tytułem wkrótce będą mogli przetestować jedną z ważniejszych funkcji, jaką jest kreator postaci.

Mowa o kreatorze postaci, który dostępny będzie za pośrednictwem platformy Steam. Testować inZOI: Character Studio za darmo będziemy mogli od 21 sierpnia od godziny 6:00 czasu polskiego, do 26 sierpnia do godziny 6:00 czasu polskiego. Rozbudowany edytor ma zapewnić ponad 250 opcji personalizacji.

Jak dowiedzieliśmy się w maju bieżącego roku, inZOI zaoferuje między innymi możliwość jazdy samochodem, włączając w to wycieczki, korzystanie z myjni czy nawet wypadki. Nie zabraknie także okazji do wzięcia udziału w różnych grupowych aktywnościach, a także systemu reputacji, który determinować będzie odbiór naszej postaci przez mieszkańców świata. Tymczasem już niebawem gracze będą mogli wypróbować jedną z funkcji.

Warto dodać, że stworzone z pomocą inZOI: Character Studio awatary zainteresowani będą mogli przenieść do tak zwanego „Canvas” (podobnego do „Galerii” w The Sims). Dzieła zostaną tam zapisane i będą dostępne, gdy inZOI zadebiutuje na rynku. Na dole wiadomości znajduje się zwiastun kreatora postaci.

inZOI to symulator życia, w którym gracz może zmieniać dowolny aspekt swojego świata, aby tworzyć unikalne historie i doświadczenia. Podobnie jak w prawdziwym świecie, możesz znaleźć pracę, aby zarabiać na życie, jednocześnie tworząc głębokie relacje poprzez interakcje. Dzięki pełnej symulacji społeczności, w której każda postać działa z własnej woli, możesz doświadczyć nieoczekiwanych wydarzeń, aby poczuć różne emocje, które życie ma do zaoferowania. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.

Przypomnijmy, że inZOI ma zadebiutował jeszcze w 2024 roku na komputerach osobistych. W póżniejszym terminie gra ma trafić również na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.