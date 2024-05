Nowe szczegóły na temat inZOI. Rywal The Sims zaoferuje bardzo ciekawe funkcje

Nowe informacje o inZOI – jazda samochodem, system reputacji i nie tylko

W sieci pojawił się nowy, kilkunastominutowy materiał poświęcony nadchodzącemu rywalowi serii The Sims. Jak przekazują twórcy, na graczy czeka naprawdę sporo ciekawych opcji, które urozmaicą rozgrywkę. Wśród jednych z najbardziej wyczekiwanych funkcji znajduje się między innymi jazda samochodem.

Gracze będą mogli bowiem posiadać i prowadzić auta, jednak jak zaznaczono – nie będzie to przypominać jazdy niczym w Grand Theft Auto. System został zaprojektowany z myślą o „symulacji życia”, więc ma zapewnić realistyczne wrażenia, włączając w wycieczki samochodowe, korzystanie z myjni, ale także wypadki. Właściciele pojazdów takich jak na przykład kabriolet będą natomiast zwracać na siebie uwagę na ulicach.

Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość udziału w grupowych aktywnościach. Mowa między innymi o wypadzie na karaoke ze znajomymi czy wspólnej zabawie przy grach planszowych. Gracze będą mogli nawiązywać relacje w ramach trzech kategorii: znajomi, członkowie rodziny i nieznajomi.

Jedną z opcji, którą zaoferuje inZOI, jest również system reputacji. Konkretne działania gracza będą miały wpływ na to, jak nasze postacie będą postrzegane w świecie gry. W zależności od naszej reputacji będziemy mieli do dyspozycji różne interakcje. Pojawi się również opcja nazwana roboczo „karmą”, co oznacza, że nawet gdy zrobimy coś, czego nikt nie widzi, może to w pewien sposób wpłynąć na przyszłość postaci.

Wspomniany został również temat snów, które mogą mieć nasi podopieczni. Pojawią się zarówno koszmary, jak i bardziej przyjemne sny, a konsekwencje nocnych marzeń postać odczuje kolejnego dnia. Ponadto sny będzie można interpretować u wróżbity. Co ciekawe, w grze zaimplementowane zostanie także lunatykowanie.