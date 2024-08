inZOI – poznaliśmy wymagania sprzętowe nowego konkurenta The Sims

inZOI to koreańska produkcja, która ma ambicje, żeby rywalizować z samym The Sims. Producenci ujawnili właśnie wymagania sprzętowe.

W listopadzie zeszłego roku, koreańska firma KRAFTON zapowiedziała grę symulującą życie, zatytułowaną inZOI , która będzie napędzana przez Unreal Engine 5 . Już pierwszy zwiastun pokazywał, że może być to poważny konkurent dla serii The Sims.

Wtedy miał dwóch konkurentów - przygotowywanego przez Electronic Arts The Sims 5, a także Life by You. Jednak ten ostatni tytuł przepadł, bo jak być może pamiętacie, został skasowany przez Paradox.

To, co najbardziej wyróżnia inZOI na tle konkurencji to oprawa graficzna. Twórcy wykorzystują potencjał drzemiący w Unreal Engine 5. Martwić mogą jedynie wyraźne spadki płynności, ale do przyszłorocznej premiery gry pozostało jeszcze trochę czasu, więc KRAFTON powinien dopracować kwestie optymalizacji.

KRAFTON ujawnił, że ich produkcja zadebiutuje w 2024 roku na komputerach osobistych. W późniejszym terminie również na konsolach Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Ciekawie będzie zobaczyć, czy inZOI będzie w stanie „ukraść” fanów EA The Sims. Plotki sugerują, że The Sims 5 może znajdować się w dość wczesnej fazie rozwoju gry, za czym przemawia kompletna cisza po stronie EA oraz brak materiałów wideo pokazujących rozgrywkę.

Zgodnie ze specyfikacją gracze będą potrzebować co najmniej procesora Intel i5 10400 lub AMD Ryzen 3600 z 12 GB pamięci RAM i karty NVIDIA RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5600 XT. Gra będzie także wymagać 60 GB wolnego miejsca na dysku.

KRAFTON zaleca użycie procesora Intel i7 12700 lub AMD Ryzen 5800 z 16 GB pamięci RAM i karty NVIDIA RTX 3070 lub AMD Radeon RX 6800 XT.

inZOI – oficjalne wymagania sprzętowe

Minimalne: