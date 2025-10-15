Nadciąga darmowy FPS w klimacie „Horrorverse”. Creepypasty i ikoniczne potwory w Rules of Engagement: The Grey State

Tencent wraz z Grey State Studio zapowiedzieli nowy, darmowy tytuł z gatunku taktycznych strzelanek z widokiem pierwszoosobowym. Mowa o Rules of Engagement: The Grey State, które ma zadebiutować na rynku w 2026 roku. Gra trafi na komputery osobiste.

Rules of Engagement: The Grey State – zapowiedź darmowej taktycznej strzelanki

Studio zaprasza graczy do wcielenia się w rolę Stridersów – elitarnych agentów, którzy zostali zatrudnieni przez enigmatyczną korporację. Ich zadaniem jest wkroczenie do The Grey State, wymiaru charakteryzującego się niestabilnością, w którym roi się od przerażających potworności oraz cennych artefaktów.