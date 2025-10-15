Nadciąga darmowy FPS w klimacie „Horrorverse”. Creepypasty i ikoniczne potwory w Rules of Engagement: The Grey State

Zobaczcie Rules of Engagement: The Grey State na gameplay trailerze.
Tencent wraz z Grey State Studio zapowiedzieli nowy, darmowy tytuł z gatunku taktycznych strzelanek z widokiem pierwszoosobowym. Mowa o Rules of Engagement: The Grey State, które ma zadebiutować na rynku w 2026 roku. Gra trafi na komputery osobiste.
Rules of Engagement: The Grey State – zapowiedź darmowej taktycznej strzelanki
Studio zaprasza graczy do wcielenia się w rolę Stridersów – elitarnych agentów, którzy zostali zatrudnieni przez enigmatyczną korporację. Ich zadaniem jest wkroczenie do The Grey State, wymiaru charakteryzującego się niestabilnością, w którym roi się od przerażających potworności oraz cennych artefaktów.
Ten niestabilny wymiar ma być cmentarzyskiem koszmarów, swego rodzaju „Horrorverse”, który zawiera w sobie niemal wszystkie ikoniczne potwory znane z filmów, książek czy creepypast. Zamiast jednej historii grozy, twórcy obiecują połączenie ich wszystkich.
GramTV przedstawia:
Rozgrywka w Rules of Engagement będzie opierać się zarówno na walce graczy ze środowiskiem, jak i z innymi drużynami. Zainteresowani będą mogli tworzyć śmiercionośne konfiguracje postaci. W trakcie pierwszych testów alfa udostępnione zostaną trzy odrębne klasy. Deweloperzy podkreślają, że sprytne budowanie postaci i odpowiednia synergia w zespole mogą dominować nad czystymi umiejętnościami mechanicznymi gracza.
W kwestii modelu biznesowego, studio Grey State deklaruje podejście „fair-to-play”. Gra będzie całkowicie darmowa, a jej rozwój zostanie sfinansowany wyłącznie poprzez sprzedaż przedmiotów kosmetycznych.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!