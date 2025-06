Nadciąga brutalny beat'em up. Acts of Blood zapowiedziane na Summer Game Fest

Podczas tegorocznego Summer Game Fest zaprezentowano wiele tytułów, a wśród nich znalazła się nowa produkcja studia Eksil Team, zatytułowana Acts of Blood. Deweloperzy zaprezentowali gameplay trailer, kładący nacisk na brutalne walki wręcz. Tytuł zmierza na komputery osobiste.

Acts of Blood – nowa gra akcji typu beat’em up zapowiedziana

Acts of Blood to gra akcji typu beat’em up, która koncentruje się na brutalnych i dynamicznych starciach z przeciwnikami. Fabuła rozgrywa się w indonezyjskim mieście Bandung. Gracze wcielą się w postać Hendry, który musi pokonać każdego wroga, w tym „potężnych bossów”, by zemścić się za zamordowanie jego rodziny.