To nie były tylko domysły. HBO jednym ruchem połączy dwa cenione seriale kryminalne w jedno uniwersum

Twórcy drugiego sezonu Grupy zadaniowej postanowili umieścić w serialu wyraźny łącznik z Mare z Easttown.

Od dawna pojawiały się spekulacje, że Grupa zadaniowa i Mare z Easttown, przebojowe seriale kryminalne HBO, rozgrywają się w tym samym świecie. Nie było to zresztą zaskoczeniem – za oba seriale odpowiada Brad Ingelsby, a ich akcja osadzona jest w robotniczych przedmieściach Filadelfii. Teraz HBO postanowiło rozwiać wszelkie wątpliwości. Julianne Nicholson dołącza do Grupy zadaniowej. Znacie jej postać z Mare z Easttown Jak informuje Variety, do obsady drugiego sezonu Grupy zadaniowej dołączy Julianne Nicholson, ponownie wcielając się w Lori Ross – bohaterkę doskonale znaną fanom Mare z Easttown. To pierwsze oficjalne potwierdzenie, że oba seriale rzeczywiście funkcjonują w jednym uniwersum.

Za sprawą tego ruchu HBO nie tylko nagrodziło fanów od dawna doszukujących się powiązań między obiema produkcjami, ale również stworzyło pierwszy wyraźny most fabularny pomiędzy historiami. Na razie nie wiadomo, jak dużą rolę Lori Ross odegra w nowym sezonie. Oficjalny opis fabuły zdradza jedynie, że Tom Brandis, ponownie grany przez Marka Ruffalo, stanie na czele nowej grupy zadaniowej, a wraz z rozwojem śledztwa coraz trudniej będzie określić, kto tak naprawdę jest celem prowadzonej operacji.

GramTV przedstawia:

Warto dodać, że obsada produkcji rośnie w siłę. Prócz Ruffalo i Nicholson w drugim sezonie pojawią się również Mahershala Ali, Harry Melling, Adam Nagaitis, Aminah Nieves oraz Edgar Ramirez. Dla Julianne Nicholson będzie to powrót do roli, za którą została nagrodzona statuetką Emmy. W Mare z Easttown aktorka wcieliła się w Lori Ross – najlepszą przyjaciółkę Mare Sheehan, granej przez Kate Winslet. Z czasem jej rodzina została bezpośrednio uwikłana w prowadzone przez detektyw śledztwo dotyczące zabójstwa nastoletniej dziewczyny. Co ciekawe, od pewnego czasu trwają również rozmowy o powstaniu drugiego sezonu Mare z Easttown. Sama Kate Winslet przyznała w tym roku, że kontynuacja prawdopodobnie powstanie, a zdjęcia mogłyby ruszyć nawet w 2027 roku. Niewykluczone więc, że po oficjalnym połączeniu obu seriali w przyszłości doczekamy się jeszcze większej liczby wspólnych bohaterów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









