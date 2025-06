Nadchodzi nowy serial ze świata Wikingów. Bloodaxe ma pierwszą gwiazdę

Australijski aktor Xavier Molyneux został obsadzony w tytułowej roli w nowym historycznym serialu Bloodaxe od Prime Video. Produkcja tworzona jest przez Michaela Hirsta, twórcę kultowego Wikingów, oraz jego syna Horatio Hirsta. Przedstawiciele Amazon MGM Studios nie skomentowali jeszcze oficjalnie tych doniesień.

Foto: Johnny Diaz Nicolaidis

Bloodaxe – Xavier Molyneux wcieli się w główną rolę w nowym serialu ze świata Wikingów

Xavier Molyneux to wschodzący australijski aktor, który niedawno zakończył występy w popularnym serialu Neighbours. Widzowie mogli go też zobaczyć w melodramacie Take My Hand.