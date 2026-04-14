Igrzyska śmierci wracają z nową historią. Jest zwiastun (kolejnego) prequela

Poznamy początki jednej z kluczowych postaci całej serii.

Seria Igrzyska śmierci wciąż jest na tyle popularna, by sukcesywnie wracać do nas w kolejnych odsłonach. Historia poszerza się za sprawą kolejnego prequela. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun nowej odsłony, która rozbuduje znane uniwersum o kolejną historię. Zwiastun nowych Igrzysk śmierci Chodzi o film Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek, który będzie kolejnym prequelem znanego uniwersum. Za reżyserię ponownie odpowiada Francis Lawrence, twórca serii, a scenariusz napisał Billy Ray. O czym opowiedzą tym razem?

Nowa historia przeniesie widzów 24 lata przed wydarzenia z pierwszego filmu i skupi się na młodym Haymitchu Abernathym – postaci znanej wcześniej z występów Woody’ego Harrelsona. Tym razem w bohatera wcieli się mało znany Joseph Zada. W obsadzie znaleźli się także m.in. Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Jesse Plemons czy Maya Hawke. Fabuła opowie o 50. Głodowych Igrzyskach, znanych jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia. Zasady są jeszcze bardziej brutalne niż zwykle – każdy dystrykt musi wysłać podwójną liczbę trybutów, co oznacza, że do areny trafia aż 48 uczestników walczących na śmierć i życie.

Do tej pory seria doczekała się pięciu filmów, z czego największą popularność zdobyły pierwsze części z Jennifer Lawrence w roli głównej – szczególnie Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia. Ostatnia odsłona, Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży, była natomiast prequelem skupionym na młodym Coriolanusie Snowie. Nowy film ma trafić do kin 20 listopada 2026 roku. Wszystko wskazuje na to, że twórcy ponownie sięgną po sprawdzoną formułę, ale tym razem pokażą jedną z najbardziej brutalnych historii w całym uniwersum.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










