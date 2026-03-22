Nadchodzi nowa średniowieczna gra, która będzie rywalizować z Mount & Blade oraz Kingdom Come: Deliverance. Produkcja stawia na widowiskowe bitwy

Fani średniowiecznych tytułów powinni mieć na oku tę produkcję.

Kinstrife to nowa produkcja osadzona w realiach średniowiecza, która może zainteresować fanów realistycznych gier RPG i sandboksów. Tytuł tworzony jest przez studio Finitude, założone przez byłych modderów serii Mount and Blade, i właśnie zyskał wydawcę, którym zostało Hooded Horse. Kinstrife – średniowieczny sandbox w pierwszym zwiastunie Gra stawia na pełną swobodę działania i immersję w świecie XIII-wiecznych Niemiec. Wcielimy się w wędrownego rycerza, który wyrusza w podróż w poszukiwaniu sławy, bogactwa oraz własnego miejsca w historii. Rozgrywka ma charakter nieliniowy, a gracz sam zdecyduje, czy skupi się na walkach, politycznych intrygach, czy budowaniu własnej drużyny i reputacji.

Twórcy dużą wagę przywiązują do systemu walki, który ma być fizyczny i odczuwalny. Starcia opierają się na odpowiednim wyczuciu ciężaru broni oraz dynamice ruchów. Trafienia mają być konkretne i satysfakcjonujące, a umiejętne wyprowadzanie przeciwnika z równowagi pozwoli powalić go na ziemię lub zdominować w pojedynku. W grze pojawią się także potyczki konne, które dodatkowo zwiększą widowiskowość starć. Świat Kinstrife zapowiada się jako rozbudowany sandbox. Gracze odwiedzą między innymi dolinę Renu, gdzie natrafią na zamki, wioski, klasztory oraz rozległe lasy. Tło historyczne stanowi okres Wielkiego Bezkrólewia po śmierci cesarza Fryderyka II, co oznacza walkę możnych rodów o władzę w Świętym Cesarstwie Rzymskim. To właśnie w tym chaosie pojawia się przestrzeń dla ambitnych bohaterów, szukających przygód i wyzwań. Rozwój postaci pozwoli dostosować styl gry do własnych preferencji. Rycerz będzie zdobywał nowe umiejętności i cechy, a szeroki wybór uzbrojenia oraz pancerzy umożliwi zarówno skuteczną walkę, jak i zadbanie o odpowiedni wygląd. W trakcie przygody zbudujemy także własną świtę, choć nie zabraknie również potężnych wrogów, którzy staną na naszej drodze.

GramTV przedstawia:

Ogłoszenie współpracy z wydawcą Hooded Horse to ważny krok dla projektu, który trafia do katalogu obok takich tytułów jak Manor Lords czy Against the Storm: Kinstrife to projekt, który rozwijamy z pasji od długiego czasu. Znalezienie odpowiedniego partnera na kolejne lata było dla nas niezwykle istotne – powiedział Christoph Rüger. Chcieliśmy współpracować z Hooded Horse od momentu, gdy rozpoczęliśmy poszukiwania wydawcy. Ich podejście do gier i wspieranie unikalnych projektów sprawia, że to partnerstwo wydaje się całkowicie naturalne – dodał Khaya Ludidi. Kinstrife zmierza na PC za pośrednictwem platformy Steam. Na ten moment nie ujawniono daty premiery, ale gracze mogą już dodać produkcję do listy życzeń i śledzić postępy prac nad tym obiecującym projektem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.