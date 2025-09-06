Nadchodzi nowa ekranizacja science fiction. Sony Pictures zdobyło prawa do adaptacji

W zaciętej walce między kilkoma studiami filmowymi Columbia Pictures, należąca do Sony, zdobyła prawa do ekranizacji krótkiego opowiadania Jonathana Marty’ego The Earthling, płacąc za nie kwotę w sześciocyfrowym przedziale. Reżyserią projektu zajmą się Zach Lipovsky i Adam Stein, twórcy hitu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, który przyniósł zarobił ponad 300 milionów dolarów na całym świecie. Film wyprodukują Chronology Erica Heisserera oraz 1201 Films Scotta Glassgolda, a Lipovsky i Stein będą również producentami wykonawczymi razem z Carmen Lewis z Chronology.

The Earthling – Sony Pictures nabyło prawa do ekranizacji opowiadania science fiction

The Earthling to pełna napięcia historia science fiction o przetrwaniu, która przywodzi na myśl takie filmy jak Marsjanin czy Na skraju jutra. Jej unikalna kombinacja ludzkiej determinacji i futurystycznych wyzwań przyciągnęła uwagę Hollywood, wywołując zainteresowanie wielu prominentnych ekip produkcyjnych. Eric Heisserer, który ma doświadczenie w ambitnych projektach science fiction, wprowadził The Earthling do Sony w ramach swojej umowy z wytwórnią. Wcześniej zaadaptował opowiadanie Teda Chianga Stories of Your Life na film Nowy początek w reżyserii Denisa Villeneuve’a.