Nadchodzi nowa ekranizacja science fiction. Sony Pictures zdobyło prawa do adaptacji

Radosław Krajewski
2025/09/06 09:00
0
0

Za kamerą twórcy nowego Oszukać przeznaczenie.

W zaciętej walce między kilkoma studiami filmowymi Columbia Pictures, należąca do Sony, zdobyła prawa do ekranizacji krótkiego opowiadania Jonathana Marty’ego The Earthling, płacąc za nie kwotę w sześciocyfrowym przedziale. Reżyserią projektu zajmą się Zach Lipovsky i Adam Stein, twórcy hitu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, który przyniósł zarobił ponad 300 milionów dolarów na całym świecie. Film wyprodukują Chronology Erica Heisserera oraz 1201 Films Scotta Glassgolda, a Lipovsky i Stein będą również producentami wykonawczymi razem z Carmen Lewis z Chronology.

Marsjanin
Marsjanin

The Earthling – Sony Pictures nabyło prawa do ekranizacji opowiadania science fiction

The Earthling to pełna napięcia historia science fiction o przetrwaniu, która przywodzi na myśl takie filmy jak Marsjanin czy Na skraju jutra. Jej unikalna kombinacja ludzkiej determinacji i futurystycznych wyzwań przyciągnęła uwagę Hollywood, wywołując zainteresowanie wielu prominentnych ekip produkcyjnych. Eric Heisserer, który ma doświadczenie w ambitnych projektach science fiction, wprowadził The Earthling do Sony w ramach swojej umowy z wytwórnią. Wcześniej zaadaptował opowiadanie Teda Chianga Stories of Your Life na film Nowy początek w reżyserii Denisa Villeneuve’a.

Reżyser Zach Lipovsky wyraził entuzjazm dla projektu, mówiąc:

Od razu poruszył nas emocjonalny rdzeń The Earthling i jego odważna wizja przetrwania w bezlitosnym świecie. To historia, która angażuje zarówno serce, jak i umysł, i jesteśmy podekscytowani, że możemy ją ożywić.

Z kolei Adam Stein podkreślił uniwersalny charakter opowieści, stwierdzając:

Jonathan Marty stworzył coś wyjątkowego, narrację, która jest zarówno głęboko osobista, jak i pełna rozmachu. Nie możemy się doczekać, by przenieść tę energię na ekran i stworzyć coś niezapomnianego dla widzów.

Jonathan Marty, autor The Earthling, zdobył uznanie w branży telewizyjnej, sprzedając kilka seriali, w tym Splash Damage dla Warner Bros. oraz dramat AI dla The CW. Najnowsza umowa stanowi ważny krok w jego karierze, przenosząc jego talent narracyjny na duży ekran.

Producent Eric Heisserer podzielił się swoim entuzjazmem, mówiąc:

The Earthling to opowieść, która pozostaje z czytelnikiem długo po zakończeniu lektury. Połączenie ludzkiej walki i spekulatywnego zachwytu sprawia, że idealnie nadaje się na film, i jesteśmy dumni, że możemy wspierać ten projekt w Chronology.

Zakup The Earthling to kolejny sukces w owocnym roku dla producenta Scotta Glassgolda i agencji Verve, którzy w 2025 roku sprzedali już siedem opowiadań. Wśród znaczących umów znalazły się Drift dla Skydance, Ripped dla 20th Century z udziałem Dwayne’a Johnsona, The Caretaker dla Universal z Sydney Sweeney, The Dwelling dla Amazon MGM z Michaelem B. Jordanem oraz Occupant dla New Line z producentem Zachem Creggerem. Ten sukces podkreśla zdolność Glassgolda do znajdowania historii z potencjałem na kasowe hity.

Źródło:https://deadline.com/2025/09/sony-pictures-short-story-the-earthling-movie-final-destination-duo-zach-lipovsky-adam-stein-direct-1236507667/

