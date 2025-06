Nadchodzi nowa aktualizacja do Final Fantasy 14. The Promise of Tomorrow zaoferuje sporo nowości

Final Fantasy 14 przeżywa obecnie bardzo intensywny okres. Po premierze dodatków Cosmic Exploration oraz Occult Crescent pora na kolejne atrakcje. Podczas najnowszego Live Letter from the Producer poznaliśmy szczegóły nadchodzącej aktualizacji oznaczonej numerkiem 7.3, która będzie nosić tytuł The Promise of Tomorrow i zadebiutuje na początku sierpnia. Będzie to zarazem finałowa część fabuły dodatku Dawntrail.

Nadciąga spory patch do Final Fantasy 14

Patch 7.3 popchnie główną historię naprzód. Na udostępnionych screenach zauważono m.in. Sphene z księgą u pasa, co sugeruje rozwój jej umiejętności magicznych. Można również dostrzec mechanicznego żołnierza z uszkodzonym wizjerem oraz głównego antagonistę. W ramach nowych zadań gracze trafią do nowego lochu The Meso Terminal, który stylistycznie przypomina lokacje z Solution 9 i Alexander, co może wskazywać na kolejne motywy podróży w czasie.