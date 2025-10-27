Nadchodzi koniec Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Zapowiedziano wyłączenie serwerów

Od premiery Vampire: The Masquerade – Bloodhunt minęły już ponad trzy lata. Niewykluczone, że część z Was zdążyła już zapomnieć o istnieniu wspomnianej produkcji. Spadającą popularność gry zauważyli najwyraźniej również deweloperzy ze studia Sharkmob, którzy zapowiedzieli wyłączenie serwerów.

Wiemy, kiedy serwery Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zostaną wyłączone

Zgodnie z przekazanymi informacjami Vampire: The Masquerade – Bloodhunt będzie dostępne tylko do 28 kwietnia 2026 roku. Po wspomnianej dacie serwery zostaną wyłączone, a sama gra stanie się niedostępna zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5. Co natomiast ze zgromadzoną przez użytkowników wirtualną walutą?