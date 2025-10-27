Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi koniec Vampire: The Masquerade – Bloodhunt. Zapowiedziano wyłączenie serwerów

Mikołaj Ciesielski
2025/10/27 17:15
Produkcja studia Sharkmob stanie się wkrótce niegrywalna.

Od premiery Vampire: The Masquerade – Bloodhunt minęły już ponad trzy lata. Niewykluczone, że część z Was zdążyła już zapomnieć o istnieniu wspomnianej produkcji. Spadającą popularność gry zauważyli najwyraźniej również deweloperzy ze studia Sharkmob, którzy zapowiedzieli wyłączenie serwerów.

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

Wiemy, kiedy serwery Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zostaną wyłączone

Zgodnie z przekazanymi informacjami Vampire: The Masquerade – Bloodhunt będzie dostępne tylko do 28 kwietnia 2026 roku. Po wspomnianej dacie serwery zostaną wyłączone, a sama gra stanie się niedostępna zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5. Co natomiast ze zgromadzoną przez użytkowników wirtualną walutą?

Od dzisiaj zakup tokenów został wyłączony. Jednak sklep w grze będzie nadal otwarty, dzięki czemu do momentu wyłączenia serwerów będziecie mogli wydać wszystkie posiadane tokeny. Po przejściu gry w tryb offline tokeny nie będą już dostępne. Wszystkie dane dotyczące kont i rozgrywki zostaną usunięte po zamknięciu zgodnie z RODO i/lub równoważnymi przepisami – informują twórcy.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade – Bloodhunt zadebiutowało na rynku w kwietniu 2022 roku. Gra od początku dystrybuowana była w modelu free-to-play. Wspomniana produkcja oferowała rozgrywkę w trybie battle royale, gdzie gracze wcielali się w członka wampirzego klanu i brali udział w „bezlitosnej wojnie” na ulicach Pragi.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/10/vampire-the-masquerade-bloodhunt-to-end-service-on-april-28-2026

