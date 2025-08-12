Zaloguj się lub Zarejestruj

Nadchodzi koniec jednego z najlepszych seriali science fiction. Nowy zwiastun serialu Amazona

Radosław Krajewski
2025/08/12 16:45
Premiery finałowych odcinków na Prime Video doczekamy się już niedługo.

Prime Video zaprezentowało zwiastun czwartego i zarazem finałowego sezonu sci-fi komediodramatu Upload. Wszystkie cztery odcinki, opisane jako wyjątkowe wydarzenie finałowe, trafią na platformę w poniedziałek 25 sierpnia. Będzie to ostatnia okazja, by zobaczyć dalsze losy bohaterów, których widzowie śledzą od 2020 roku.

Upload
Upload

Upload – zwiastun czwartego, ostatniego sezonu

Nowa odsłona rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z trzeciego sezonu, w którym rodziny ofiar projektu Freeyond wygrały proces, jednak kluczowe dane na temat działań firmy Horizen pozostały utajnione. Obaj Nathanowie, oryginał i cyfrowa kopia. nadal są własnością korporacji, a ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W pierwszych scenach zwiastuna widzimy kopię Nathana, która łączy się z prawdziwym światem, a także prawdziwego Nathana, który mimo prób zniszczenia przez Horizen trafia do mieszkania Nory jako hologram i błaga ją o pomoc.

W Lakeview sytuacja staje się coraz groźniejsza. Sztuczna inteligencja, która dotąd miała być wsparciem, ewoluuje w złowrogą formę, nastawioną na wyciskanie pieniędzy z gości. Kiedy to nie przynosi oczekiwanych efektów, pojawia się plan „wyczyszczenia” całego systemu. Nad światem wirtualnym i rzeczywistym zawisa groźba całkowitego unicestwienia.

GramTV przedstawia:

Na widzów czeka powrót dobrze znanych postaci. Robbie Amell ponownie wciela się w Nathana, Andy Allo w Norę, Allegra Edwards w Ingrid, Kevin Bigley w Luke’a, Zain Johnson w Aleeshę, a Owen Daniels w AI Guya. Twórcy obiecują połączenie dynamicznej akcji, humoru, elementów satyry na współczesną technologię oraz finałowe rozwiązania wątków romantycznych. Zwiastun sugeruje nawet, że w planach mogą być śluby obu Nathanów, co mogłoby oznaczać szczęśliwe zakończenie zarówno dla Nory, jak i Ingrid.

Finałowy sezon Upload zapowiada się jako pełen emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Prime Video udostępni wszystkie odcinki jednocześnie, dając fanom możliwość obejrzenia całości przy jednym posiedzeniu.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

