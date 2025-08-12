Nadchodzi koniec jednego z najlepszych seriali science fiction. Nowy zwiastun serialu Amazona

Prime Video zaprezentowało zwiastun czwartego i zarazem finałowego sezonu sci-fi komediodramatu Upload. Wszystkie cztery odcinki, opisane jako wyjątkowe wydarzenie finałowe, trafią na platformę w poniedziałek 25 sierpnia. Będzie to ostatnia okazja, by zobaczyć dalsze losy bohaterów, których widzowie śledzą od 2020 roku.

Upload – zwiastun czwartego, ostatniego sezonu

Nowa odsłona rozpoczyna się tuż po wydarzeniach z trzeciego sezonu, w którym rodziny ofiar projektu Freeyond wygrały proces, jednak kluczowe dane na temat działań firmy Horizen pozostały utajnione. Obaj Nathanowie, oryginał i cyfrowa kopia. nadal są własnością korporacji, a ich przyszłość stoi pod znakiem zapytania. W pierwszych scenach zwiastuna widzimy kopię Nathana, która łączy się z prawdziwym światem, a także prawdziwego Nathana, który mimo prób zniszczenia przez Horizen trafia do mieszkania Nory jako hologram i błaga ją o pomoc.