Nadchodzi kolejna odsłona lubianej serii Deliver Us. Tym razem zapewnimy ludzkości nowy dom

Deliver Us Home możemy już dodać do listy życzeń.

W lutym ubiegłego roku gracze otrzymali drugą odsłonę serii Deliver Us, której akcja rozgrywa się na Marsie. Sequel Deliver Us The Moon spotkał się z ciepłym odbiorem ze strony użytkowników Steama, a twórcy postanowili ponownie przygotować pełną tajemnic historię osadzoną w klimatach science fiction. Na platformie Steam pojawiła się już karta produktu najnowszej odsłony cyklu, tym razem zatytułowana Deliver Us Home.