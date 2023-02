Dziś premiera Deliver Us Mars

Przypominamy, że dziś światło dzienne ujrzy Deliver Us Mars, czyli nowa gra twórców Deliver Us The Moon. Tytuł w szczególności polecamy osobom, które w grach najbardziej cenią fabułę. Twórcy z KeokeN Interactive zapowiadają wciągającą opowieść. Przypomnijmy, że gra zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Czy warto zagrać w Deliver Us Mars?

Oczekiwania względem nowej produkcji KeokeN Interactive mogą być spore, gdyż poprzednia gra studia oceniona została wyjątkowo dobrze. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się ponad 4.5 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 88%, to pozytywne opinie



„Wyrusz na pokładzie Zephyra w podróż z Ziemi na powierzchnię Marsa. Spróbuj przetrwać w niegościnnym i bezwzględnym środowisku, starając się odkryć tajemnice organizacji Outward. Wykorzystaj intelekt i siłę, by sprostać umysłowym i fizycznym wyzwaniom, znajdź zaginione ARKI i poznaj przyczyny wysłania sygnału alarmowego, który Cię tu sprowadził” – czytamy w opisie gry na Steam.



Za sprawą Deliver Us Mars wcielamy się w postać astronautki, której zadaniem jest odzyskanie statków należących do kolonii ARK. Zostały one skradzione przez tajemniczą organizację Outward. Jak nietrudno się domyślić, akcja rozgrywa się na Marsie, a trakcie zabawy pokierujemy poczynaniami Kathy Johnson, młodej i utalentowanej kobiety działającej w niezwykle nieprzyjaznym środowisku, jakim jest Czerwona Planeta.