Nadchodzi Fantasy & Magic Con. Gwiazdy Resident Evil, Arcane i Baldur's Gate 3 odwiedzą Warszawę

Już za kilka tygodni Warszawa stanie się na moment stolicą europejskiej popkultury. Wszystko za sprawą pierwszej edycji Fantasy & Magic Con.

Na Fantasy & Magic Con nie zabraknie tego, co tygrysy lubią najbardziej, czyli spotkań ze znanymi twórcami. Lista gości jest przy tym naprawdę mocna – szczególnie jeżeli lubujecie się w gamingu. A już szczególnie cieszyć mogą się fani serii Resident Evil, która obchodzi swoje 30-lecie. Z tej okazji organizatorzy zaprosili do stolicy takie postacie, jak Nick Apostolides (Leon S. Kennedy), Angela Sant'Albano (Grace Ashcroft), Eden Riegel (Sherry Birkin), Emma Rose Creaner (Emily), Nicole Tompkins (Jill Valentine), Lily Gao (Ada Wong), Jeff Schine (Carlos Oliveira, Chris Redfield) oraz Stephanie Panisello (Claire Redfield) .

To oczywiście nie wszystko, bo również wiele innych produkcji będzie mieć swoich przedstawicieli. Pojawią się więc aktorzy głosowi z ubiegłorocznego potężnego hitu, Clair Obscur: Expedition 33: Tracy Wiles, Billie Fulford-Brown, Kirsty Rider, Rich Keeble, a także główna scenarzystka tej produkcji, Jennifer Svedberg-Yen . Kolejne znane postacie to zaś Matt Ryan (Assassin's Creed IV: Black Flag), Dave B. Mitchell (*Sonic the Hedgehog*), Scott Arthur (Elden Ring), Crispin Redman (Baldur's Gate 3) oraz Katy Townsend i Reed Shannon (Arcane). Innymi słowy – dla każdego coś ciekawego.

Ale spokojnie, fani komiksów i książek nie będą poszkodowani. Ci pierwsi staną przed szansą, by spotkać na miejscu 15 twórców, w tym 13 z naszego kraju. Polską scenę reprezentować będą m.in.: Dariusz Stańczyk (Lis), Adam Kmiołek (Biały Orzeł), Adrian Liput (Atticus Crowe & The Voodoo Witch), Dawid Malik, Alan Gajewski (Battle Code: Ragnarök), Katarzyna “Panna N” Witerscheim, Katarzyna "Kasia Nie" Niemczyk, Rafał Szłapa (Bler), Andrzej Graniak (GORAN), a także autorzy serii Ćma – Tomasz Grodecki, Tomasz R. Borkowski, Kacper Wilk i Zuzanna Sokół. Do tego dochodzą Yanick Paquette oraz Marcus To. Natomiast mole książkowe będą miały okazję zobaczyć Artura Urbanowicza, Agnieszkę Kulbat, Katarzynę Wierzbicką, Danutę Psuty oraz Jakuba Ćwieka.

Porządny konwent poświęcony popkulturze nie mógłby oczywiście odbyć się bez cosplayu, więc i na Fantasy & Magic Con go nie zabraknie. Co więcej, na Służewiec przybędzie nawet Ariderion – serbska modelka i cosplayerka. Innym ciekawym gościem będzie Brian Muir – legendarny rzeźbiarz filmowy odpowiedzialny za stworzenie m.in. hełmu Dartha Vadera. Ponadto na zgromadzonych czekać będą panele dyskusyjne, warsztaty, sesje autografów oraz okazja, by strzelić sobie fotkę z ulubionym twórcą.

Fantasy & Magic Con już 11-12 lipca na Torze Służewiec w Warszawie. Patronem medialnym konwentu jest serwis Gram.pl. Bilety na wydarzenie oraz karnety na autografy i zdjęcia są już dostępne w sprzedaży za pośrednictwem serwisu ToBilet. Szczegółowe informacje oraz harmonogram atrakcji można znaleźć na oficjalnej stronie fantasymagiccon.pl.