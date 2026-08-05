Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie z kolejnym świetnym wydarzeniem. Zobaczymy mnóstwo speedrunnów

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Poznaliśmy szczegóły zbiórki na Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA.

Właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnej, 21 już, edycji charytatywnego wydarzenia Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie. Celem eventu jest zbiórka funduszy na bardzo szczytny cel, a organizatorzy zaproponowali coś znanego, ale jak zwykle bardzo interesującego – fani gier, a szczególnie speedrunnów mają na co czekać. Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie – szczegóły 21. edycji Zgodnie z ogłoszeniem Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie, opisywany event odbędzie się po wakacjach, a dokładnie w dniach 10-13 września. Zainteresowani mają zgłosić się do Hotelu Lenart ( ul. Gabriela Narutowicza 1, Wieliczka). Osoby preferujące oglądanie transmisji wydarzenia znajdą takową na YouTube oraz Twitchu.

W ramach tegorocznego Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie odbędzie się czterodniowa konkurencja, w ramach której gracze z całej Polski i nie tylko będą speedrunnować masę gier, czyli przechodzić je najszybciej, jak tylko potrafią. Niestety nie znamy poszczególnych tytułów, jakich możemy się spodziewać, lecz z pewnością organizatorzy nas nie zawiodą – do tej pory zobaczyliśmy m.in. Wiedźmina 3, GTA, Gothica, czy też Cyberpunka 2077. Celem całej akcji jest wsparcie Antydepresyjnego Telefonu Zaufania Fundacji ITAKA, który został stworzony, aby pomagać osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji i nie mających wsparcia innych.

GramTV przedstawia:

Dzięki Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie 2026, wspomniana fundacja będzie mogła bez problemu dalej pomagać kolejnym osobom, co jest oczywiście niezwykle ważne. Do tej pory Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie zebrało ponad 515 tysięcy zł na przestrzeni wszystkich edycji, a ostatnie GSPS Dzieciom 2026 pozwoliło przekazać 37 986 zł na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie 2026.