Christopher Nolan i kultowy film akcji z lat 80. To się nie dodaje

Swego czasu spekulowano, że twórca Oppenheimera może sięgnąć po remake Błękitnego Gromu. Co na to reżyser?

Jeszcze przed premierą Odysei w mediach branżowych zaczęły krążyć plotki dotyczące kolejnego projektu Christophera Nolana. Według nieoficjalnych informacji reżyser miał być zainteresowany przygotowaniem nowej wersji Błękitnego gromu – kultowego filmu akcji z 1983 roku. Teraz sam twórca postanowił odnieść się do tych doniesień. I je nieco sprostować. Nolan: “Nie mam pojęcia, skąd się to wzięło” W rozmowie z The Telegraph Christopher Nolan został zapytany o krążące od miesięcy pogłoski dotyczące remake’u Błękitnego Gromu. Reżyser stanowczo zaprzeczył, jakoby prowadził jakiekolwiek rozmowy na temat filmu.

Nie mam absolutnie pojęcia, skąd to się wzięło. Poza tym zawsze byłem większym fanem Airwolfa. Oryginalny Błękitny Grom opowiadał historię pilota policyjnego śmigłowca, który odkrywa spisek związany z wykorzystaniem zaawansowanej maszyny do kontrolowania mieszkańców Los Angeles. Choć film nie odniósł spektakularnego sukcesu komercyjnego, z czasem zyskał status produkcji kultowej. O nowej wersji filmu mówi się w Hollywood od wielu lat, ale najwyraźniej to nie Nolan pokieruje tym projektem. Podczas wywiadu Nolan zdradził również, dlaczego sam rzadko ma okazję natknąć się na podobne plotki. Reżyser od lat unika mediów społecznościowych, a nawet… nie posiada smartfona. Po części dlatego, że wiem, iż okropnie bym się od nich uzależnił. Spędzałbym cały czas na sprawdzaniu różnych rzeczy.

GramTV przedstawia:

Twórca Interstellar, Mrocznego Rycerza i Oppenheimera przyznał również, że właśnie brak cyfrowych rozpraszaczy pomaga mu pracować nad kolejnymi filmami. Odkryłem, że najlepiej rozwijam pomysły na nowe projekty właśnie w tych chwilach, kiedy większość ludzi odruchowo sięga po telefon – czekając na pociąg, na lotnisku czy w restauracji. To wtedy układam sobie w głowie to, co chcę zrobić jako następne. Na razie nie wiadomo, jaki będzie kolejny projekt Christophera Nolana po Odysei. Jedno jest jednak pewne – Błękitny Grom nie znajduje się wśród jego planów.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









