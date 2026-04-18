Nadchodząca strategia przypominająca Command & Conquer ze stylistyką Fallouta powstanie szybciej dzięki graczom

Twórcom udało się osiągnąć cel na Kickstarterze, dzięki temu prace nad grą znacznie przyśpieszą.

Strategia czasu rzeczywistego, która wyraźnie inspiruje się klasykami pokroju Command & Conquer, czy stylistyką pierwszych odsłon Fallouta, właśnie zaliczyła kluczowy moment w swojej produkcji. D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict, niezależny projekt skierowany do fanów klasycznych RTS-ów, zakończył kampanię crowdfundingową z wynikiem przekraczającym oczekiwania twórców. D.O.R.F. Real-Time Strategic Conflict – deweloperzy zebrali ponad 300 tysięcy dolarów na swoją strategię Zbiórka na Kickstarterze przyniosła ponad 300 tysięcy dolarów, co znacząco wpłynie na tempo prac nad grą. Osiągnięcie jednego z progów pozwoliło studiu na rozszerzenie zespołu o dodatkowego programistę, co ma bezpośrednio przełożyć się na szybszy rozwój projektu oraz większy zakres zawartości.

Dziś kampania na Kickstarterze dobiegła końca, przynosząc łącznie 302 806 dolarów do naszego budżetu deweloperskiego. Dzięki temu będziemy mogli zatrudnić dodatkowego programistę, aby przyspieszyć prace, sfinansować rozszerzoną zawartość, taką jak większa liczba kwestii dialogowych dla jednostek oraz dostęp do większych bibliotek dźwiękowych, a także zapewnić środki potrzebne do doprowadzenia projektu do końca. Twórcy przyznali, że nie udało się osiągnąć wszystkich ambitnych celów, w tym dynamicznej kampanii czy w pełni animowanych przerywników filmowych. Jednocześnie nie wykluczają, że elementy te mogą pojawić się w przyszłości w ramach aktualizacji po premierze. Nie udało nam się osiągnąć niektórych wyższych celów, takich jak dynamiczna kampania czy w pełni animowane przerywniki, jednak możliwe, że trafią one do gry w formie aktualizacji po premierze. Zespół zapowiada regularne aktualizacje postępów prac, które będą publikowane co miesiąc. Deweloperzy zamierzają dzielić się nowymi materiałami, prezentować jednostki oraz rozwijać szczegóły dotyczące mechanik i systemów rozgrywki. Od teraz będziemy regularnie publikować miesięczne aktualizacje na stronie Kickstartera, Steamie oraz naszej stronie. Pokażemy w nich postępy prac, nowe funkcje, jednostki oraz rozwinięcia mechanik i systemów rozgrywki. W komunikacie poruszono również kwestie nagród dla wspierających. Cyfrowe bonusy zostaną dostarczone wraz z premierą gry, natomiast fizyczne gadżety pojawią się dopiero później, gdyż ich przygotowanie wymaga dodatkowego czasu i zasobów. Nagrody cyfrowe, takie jak kopia gry czy materiały w PDF, zostaną przekazane w dniu premiery. Fizyczne przedmioty, w tym figurki czy artbooki, trafią do wspierających później, ponieważ ich produkcja i wysyłka to złożony proces, a obecnie najważniejsze jest ukończenie gry.

Na koniec twórcy podziękowali społeczności za wsparcie, podkreślając, że bez niej projekt nie miałby szans na realizację: Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim, którzy wsparli ten projekt i dali nam możliwość jego realizacji. Szczerze dziękujemy każdemu, kto to czyta. D.O.R.F. nie tylko czerpie garściami z klasycznych RTS-ów, ale chce też rozwijać formułę poprzez współpracę z doświadczonymi moderami. Twórcy prowadzą rozmowy z autorami modyfikacji do oryginalnego Command & Conquer, którzy mogą pomóc przy projektowaniu map. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, efekty tej współpracy zobaczymy w wersji demonstracyjnej, która ma zostać udostępniona jeszcze pod koniec roku. Akcja przeniesie graczy do postapokaliptycznej przyszłości, w której trzy zwaśnione frakcje walczą o dominację. Produkcja zaoferuje tryb dla jednego gracza, rozgrywkę sieciową oraz potyczki, a także możliwość wspólnego przechodzenia kampanii w kooperacji. Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie również edytor map. Dzięki dodatkowym środkom twórcy rozszerzą różnorodność środowisk, wprowadzając m.in. tereny pustynne, umiarkowane oraz śnieżne, wzbogacone o unikalne mechaniki. Wszystkie dialogi zostaną w pełni udźwiękowione, choć na ten moment zabraknie budżetu na pełne animacje przerywników. Choć oficjalna data premiery została wyznaczona na 2028 rok, deweloperzy traktują ją jako ostateczną datę. Ich celem pozostaje wydanie pełnej wersji gry już w 2027 roku, o ile rozwój projektu przebiegnie zgodnie z planem.

