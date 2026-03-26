Nadchodząca gra ojców Yakuzy zabierze nas w podróż w czasie

Maciej Petryszyn
2026/03/26 19:26
O tym, że Stranger Than Heaven pojawi się na Xbox Partner Preview, było wiadomo już wcześniej. Nie wiedzieliśmy jednak, co nas czeka.

Podczas czwartkowej prezentacji otrzymaliśmy nowy materiał z Stranger Than Heaven. W nim twórcy zaprezentowali nam wszystkie 5 epok, przez które poprowadzi nas fabuła produkcji. Będą to lata 1915, 1929, 1943, 1951 oraz 1965. To oznacza, że w sumie od początku do końca dzielić nas będzie aż 50 lat. Zyskamy zatem szansę, by przyjrzeć się zmianom, jakie zachodzić będą w kolejnych “epokach”. Niemniej to nie wszystko, bo 6 maja Stranger Than Heaven powróci ponownie. Tym razem podczas specjalnego pokazu Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN.

Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven

Ojcowie Yakuzy przygotowują Stranger Than Heaven

Epicka saga o ludziach walczących w pięciu różnych epokach i pięciu miastach.

Włączcie transmisję Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN – specjalny pokaz poświęcony w całości nowemu tytułowi od Ryu Ga Gotoku Studio. Premiera materiału odbędzie się 6 maja o godzinie 16:00 PDT (7 maja o 1:00 czasu polskiego).

Przygotujcie się na ekscytujące szczegóły oraz gwiazdorską obsadę z całego świata.

STRANGER THAN HEAVEN zmierza na konsole Xbox Series X|S oraz komputery PC jako tytuł z funkcją Xbox Play Anywhere i będzie dostępny w usłudze Xbox Game Pass.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

