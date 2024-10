Nadchodzą dodatki do Songs of Conquest. Gra zadebiutuje również na konsolach

Twórcy opisują rozszerzenie.

Producenci turowej strategii o tytule Songs of Conquest ogłosili plany dotyczące produkcji na bieżący oraz przyszły rok. Gra dostępna do tej pory wyłącznie na PC zostanie wydana na konsole i urządzenia mobilne. Dowiedzieliśmy się również, że powstają dwa rozszerzenia - mogliśmy obejrzeć zwiastun jednego z nich. Songs of Conquest - dodatki i wydania na konsole Na zwiastunie Vanir, czyli pierwszego rozszerzenia do Songs of Conquest, mogliśmy zobaczyć, jak będą wyglądały lokacje oraz niektóre postacie wprowadzone do gry wraz z dodatkiem. Według udostępnionych informacji przeniesiemy się do lokacji o nazwie Aerboe inspirowanej skandynawskim folklorem, w której otrzymamy nowy rodzaj rodzaj jednostek. Gracze będą musieli zdecydować między pochłonięciem mocy istot zwanych “Vidra” i zamienić się w potwory, czy pozostać człowiekiem.

Najbardziej wyczekiwaną przez fanów nowością, jaka pojawi się wraz z dodatkiem do Songs of Conquest, będą nowe frakcje. Będziemy mieli do wyboru pięć nowych jednostek, takich jak wojownik czy bestia. Założyciel studia odpowiedzialnego za grę powiedział, że planowane było wydanie jednego większego dodatku, lecz finalnie zdecydowano się na podzielenie zawartości na dwa mniejsze rozszerzenia. Decyzja została podjęta ze względu na chęć jak najszybszego udostępnienia graczom DLC.

Twórcy Songs of Conquest poinformowali, że tytuł pojawi się na PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S do końca zimy oraz na urządzeniach mobilnych i następcy Nintendo Switch w przyszłym roku. Na razie znamy tylko przybliżony termin wydania pierwszego dodatku, czyli Vanir. Zadebiutuje on w tym samym czasie, co edycje konsolowe gry. Przypomnijmy, że Songs of Conquest zostało wydane w pełnej wersji na PC 20 maja - gra była rozwijana od 2022 roku we wczesnym dostępie. Tytuł został pozytywnie przyjęty na Steamie - spośród ponad 8 tysięcy opinii aż 86 procent jest pozytywnych. W serwisie Metacritic gra zebrała średnią ocen na poziomie 78/100.

