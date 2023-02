Nad kampanią fabularną dla nowego Battlefielda pracują aż dwa zespoły

Rebecka Coutaz – wiceprezes DICE – poinformowała, że decyzja o powołaniu nowego zespołu jest przykładem „proaktywnego podejścia”. Coutaz podkreśliła także, że firmie zależy na zapewnieniu wszystkim zespołom wszystkich zasobów, które są potrzebna podczas do stworzenia nowej odsłony serii Battlefield.

Już na początku września Electronic Arts poinformowało, że nowa odsłona serii Battlefield otrzyma kampanię fabularną . Przygotowanie trybu single-player powierzono studiu Ridgeline Games, na którego czele stoi Marcus Letho – współtwórca Halo. Okazuje się jednak, że deweloperzy mogą liczyć na wsparcie ze strony DICE. Szwedzi postanowili bowiem utworzyć osobny zespół, który pomoże w przygotowaniu kampanii fabularnej do nowej odsłony serii Battlefield.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Battlefield, czyli Battlefield 2042, dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Zainteresowanych zachęcamy również do lektury: Powrót na stare, czyli wrażenia z aktualizacji 3.2 do Battlefield 2042.