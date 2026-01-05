Zaloguj się lub Zarejestruj

Nad Assassin’s Creed Codename Hexe czuwa ważna postać. To twórca gry Batman: Arkham Origins

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/05 13:00
0
0

Czy reżyser dobrze przyjętego Batmana zapewni sukces kolejnemu Asasynowi?

Ubisoft, mimo tylko jednej dużej premiery w 2025 roku w postaci Assassin’s Creed Shadows, szykuje się na znacznie intensywniejszy okres w 2026 roku. Na horyzoncie widać zarówno dalsze aktualizacje do Shadows (w tym według przecieków tryb kooperacji), jak i długo wyczekiwane remake’i Prince of Persia: The Sands of Time oraz Assassin’s Creed IV: Black Flag. Coraz więcej uwagi przyciąga jednak kolejna główna odsłona serii, a mianowicie Assassin’s Creed Codename Hexe.

Assassin’s Creed Codename Hexe
Assassin’s Creed Codename Hexe

Assassin’s Creed Codename Hexe ważną osobistość

Tytuł został zapowiedziany w 2022 roku, równolegle z Shadows (wówczas znanym jako Codename Red). Według dotychczasowych doniesień Hexe ma być grą bardziej liniową, choć z elementami otwartego świata, a także najmroczniejszą odsłoną serii w historii. Teraz pojawiła się informacja, która dobrze wpisuje się w ten kierunek. Jak zauważył użytkownik ClawsomeGamer, z profilu LinkedIn wynika, że Benoit Richter, reżyser Batman: Arkham Origins, pełni funkcję dyrektora Assassin’s Creed Codename Hexe.

GramTV przedstawia:

Batman: Arkham Origins, wydane w 2013 roku i stworzone przez WB Games Montreal, było prequelem głównej trylogii Rocksteady. Gra spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem, co daje nadzieję w przypadku Hexe. Benoit Richter nie jest jednak nową postacią w strukturach Ubisoftu. Już wcześniej pracował między innymi przy Assassin’s Creed Valhalla oraz eksperymentalnym horrorze VR Transference, a także przy tytułach spoza katalogu Ubisoftu, takich jak Army of Two: The 40th Day.

Na ten moment Assassin’s Creed Codename Hexe nie posiada oficjalnej daty premiery. Zgodnie z krążącymi plotkami, gra miałaby zadebiutować po zakończeniu wsparcia popremierowego dla Assassin’s Creed Shadows, co sugerowałoby premierę w 2027 roku. Mówi się również o planowanym roku dodatków DLC i aktualizacji, ale jak zawsze takie plany mogą jeszcze ulec zmianie. Nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na rozwój sytuacji.

Źródło:https://gamingbolt.com/assassins-creed-codename-hexe-is-helmed-by-batman-arkham-origins-director

Tagi:

News
Ubisoft
gra akcji
Batman Arkham Origins
Batman
skradanka
Assassin's Creed
reżyser
Assassin's Creed Hexe
Assassin's Creed Codename Hexe
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112