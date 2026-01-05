Nad Assassin’s Creed Codename Hexe czuwa ważna postać. To twórca gry Batman: Arkham Origins

Ubisoft, mimo tylko jednej dużej premiery w 2025 roku w postaci Assassin’s Creed Shadows, szykuje się na znacznie intensywniejszy okres w 2026 roku. Na horyzoncie widać zarówno dalsze aktualizacje do Shadows (w tym według przecieków tryb kooperacji), jak i długo wyczekiwane remake’i Prince of Persia: The Sands of Time oraz Assassin’s Creed IV: Black Flag. Coraz więcej uwagi przyciąga jednak kolejna główna odsłona serii, a mianowicie Assassin’s Creed Codename Hexe.

Assassin’s Creed Codename Hexe ważną osobistość

Tytuł został zapowiedziany w 2022 roku, równolegle z Shadows (wówczas znanym jako Codename Red). Według dotychczasowych doniesień Hexe ma być grą bardziej liniową, choć z elementami otwartego świata, a także najmroczniejszą odsłoną serii w historii. Teraz pojawiła się informacja, która dobrze wpisuje się w ten kierunek. Jak zauważył użytkownik ClawsomeGamer, z profilu LinkedIn wynika, że Benoit Richter, reżyser Batman: Arkham Origins, pełni funkcję dyrektora Assassin’s Creed Codename Hexe.