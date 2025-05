Nacon nie porzuca serii MXGP. Wydawca zapowiada, że gra wróci „silniejsza”

Wydawca Nacon oraz studio KT Racing, odpowiedzialne za gry wyścigowe, w 2023 roku podpisali umowę licencyjną na tworzenie oficjalnych gier FIM Motocross World Championship. Pierwsza odsłona tej współpracy w postaci MXGP 24 nie spełniła oczekiwań graczy, ale firma zapewnia, że nie zamierza rezygnować z tego projektu i kolejna odsłona będzie lepsza. To będzie jednak trudne zadanie, o czym możecie się przekonać czytając naszą recenzję.

Nacon chce dalej rozwijać serię MXGP

Gra, która zadebiutowała w ubiegłym roku, spotkała się z bardzo chłodnym przyjęciem. Wykorzystano w niej autorski silnik KT Engine, znany wcześniej z produkcji takich jak TT Isle of Man: Ride on the Edge oraz Test Drive Unlimited Solar Crown. MXGP 24 zapoczątkowało czteroletni kontrakt z promotorem mistrzostw, firmą Infront Moto Racing. Umowa obowiązuje do 2028 roku.