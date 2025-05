Na Xbox Games Showcase 2025 możemy zobaczyć dwie wyczekiwane gry Microsoftu

Drugim tytułem jest State of Decay 3, które pojawiło się również na ubiegłorocznym Xbox Games Showcase. Wówczas pokazano jednak jedynie kinowy zwiastun. Corden słyszał natomiast, że nowa odsłona serii State of Decay może zadebiutować „już w 2026 roku” i zasugerował, że gracze w najbliższym czasie będą mieli okazję bliżej przyjrzeć się wspomnianej produkcji. Czy nastąpi to w trakcie Xbox Games Showcase 2025? Przekonamy się już niedługo.

Na koniec warto przypomnieć, że Xbox Games Showcase 2025 rozpocznie się 8 czerwca 2025 roku o 19:00 czasu polskiego. Zaraz po zakończeniu wspomnianego pokazu deweloperzy ze studia Obsidian Entertainment zaproszą natomiast graczy na pokaz The Outer Worlds 2. Całość będzie można śledzić na oficjalnych kanałach marki Xbox m.in. na YouTube czy Twitch.tv.