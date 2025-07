Na wzór Fortnite'a, darmowa MOBA Predecessor wraca do oryginalnej mapy. "Agora" pojawi się już w przyszłym tygodniu

Rok po premierze (sierpień 2024), gra wraca do mapy Agora znanej z Paragona, w odpowiedzi na prośby społeczności. To zabieg przypominający powrót do oryginalnej mapy w Fortnite lub Call of Duty: Warzone, gdzie powrócił Verdansk. Singh w rozmowie z serwisem Eurogamer poinformował:

Mapa Agora zajmuje szczególne miejsce w sercach starych fanów Paragona. Była pierwszym kontaktem z tym światem, który wydawał się ogromny, wciągający i żywy w sposób, jakiego inne MOBY, ograniczone do perspektywy izometrycznej, nie mogły oddać. Pionowość mapy, jej skala i atmosfera dawały niespotykane wcześniej poczucie zanurzenia. Gracze nie czuli się jak zewnętrzni dowódcy, tylko jak bohaterowie walczący o kontrolę nad żyjącym światem.

Predecessor czerpie garściami z gier typu League of Legends. Jest to klasyczna MOBA z podziałem na linie i ponad 40 bohaterami do wyboru, ale oferuje widok z perspektywy trzeciej osoby oraz bardziej przestrzenne, trójwymiarowe mapy. Mapa Agora będzie dostępna czasowo w nowym trybie Legacy Mode, który trafi do gry wraz z aktualizacją oznaczoną numerem 1.7, czyli już 22 lipca. Wraz z mapą do gry trafi także nowa bohaterka Renna, która jest potężną czarodziejką władającą mroczną magią.

Aktualizacja 1.7 wprowadzi również nowe skórki, poprawki balansu oraz zmiany w rozgrywce. Singh dodał: