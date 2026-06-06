Kultowy film science fiction sprzed 36 lat miał otrzymać kontynuację. Zamiast niego powstał inny kinowy hit

Arnold Schwarzenegger miał wrócić do swojej roli w planowanym sequelu. Ostatecznie powstał zupełnie inny film.

Choć dziś trudno w to uwierzyć, jeden z największych filmów science fiction z pierwszych lat XXI wieku miał początkowo powstać jako kontynuacja kultowej Pamięci absolutnej z Arnoldem Schwarzeneggerem. Ostatecznie projekt obrał zupełnie inny kierunek i trafił w ręce Stevena Spielberga, stając się samodzielnym kinowym przebojem. Pamięć absolutna miała otrzymać kontynuację, ale w zamian Steven Spielberg nakręcił Raport mniejszości Film Pamięć absolutna z 1990 roku, wyreżyserowany przez Paula Verhoevena i oparty luźno na opowiadaniu Philipa K. Dicka Przypomnimy to panu hurtowo, znacząco odbiegał od literackiego pierwowzoru. Zamiast kameralnej historii o pamięci i nostalgii widzowie otrzymali rozbudowany thriller science fiction, poruszający tematy sztucznej inteligencji, fałszywych wspomnień oraz granicy między rzeczywistością a iluzją.

Produkcja z Arnoldem Schwarzeneggere, w roli Douglasa Quaida z czasem zyskała status jednego z najbardziej wpływowych filmów gatunku. Wielu krytyków zwraca uwagę, że dzieło wyprzedziło swoją epokę, podejmując motywy, które później rozwijały takie produkcje jak Matrix, czy Incepcja. Sukces filmu sprawił, że zaczęto rozważać stworzenie kontynuacji. W 1992 roku prawa do ekranizacji kolejnego opowiadania Philipa K. Dicka, zatytułowanego Raport mniejszości, zostały zakupione z myślą o stworzeniu sequela Pamięci absolutnej. Plan zakładał powrót Schwarzeneggera do roli Douglasa Quaida. Projekt szybko napotkał jednak poważne problemy. Jedna z firm posiadających prawa do produkcji ogłosiła bankructwo, a film trafił do tzw. piekła produkcyjnego. Przez kolejne lata scenariusz przechodził liczne zmiany, a z projektem wiązano różnych aktorów i twórców. Ostatecznie film ujrzał światło dzienne dopiero w 2002 roku jako samodzielna produkcja wyreżyserowana przez Stevena Spielberga.

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W efekcie powstał Raport mniejszości, w którym główną rolę zagrał Tom Cruise. Bohaterem filmu został funkcjonariusz Precrime, John Anderton, działający w futurystycznym Waszyngtonie roku 2054. Specjalna jednostka wykorzystywała zdolności jasnowidzów zwanych precogami do przewidywania przyszłych zbrodni i zatrzymywania sprawców jeszcze przed popełnieniem przestępstwa. W obsadzie znaleźli się również Samantha Morton, Max von Sydow oraz Colin Farrell. Film spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem krytyków i okazał się sukcesem finansowym. Przy budżecie wynoszącym 102 miliony dolarów zarobił na całym świecie około 358 milionów dolarów. Co ciekawe, mimo całkowitego odejścia od pomysłu sequela, Raport mniejszości zachował pewne powiązanie z marką Pamięć absolutna. Dziesięć lat po premierze filmu Spielberga, Colin Farrell przejął po Schwarzeneggerze rolę Douglasa Quaida w remake'u Pamięci absolutnej z 2012 roku. Za reżyserię odpowiadał Kurt Wimmer, a w obsadzie znaleźli się także Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston oraz John Cho. Nowa wersja nie powtórzyła jednak sukcesu oryginału. Produkcja zebrała znacznie słabsze recenzje i nie osiągnęła oczekiwanych wyników finansowych. Tym samym historia rozpoczęta przez Schwarzeneggera w 1990 roku pozostała w pamięci widzów głównie dzięki oryginalnemu filmowi oraz nieoczekiwanemu dziedzictwu, które pośrednio doprowadziło do powstania jednego z najbardziej cenionych widowisk science fiction w dorobku Stevena Spielberga.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.