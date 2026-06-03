Drugi największy hit tego roku z szybką premierą na VOD. Film debiutował niedawno w kinach

Czy to przeszkodzi produkcji przebić granicę miliarda dolarów wpływów z kin?

Film Michael, opowiadający historię Michaela Jacksona, nadal notuje bardzo dobre wyniki w światowym box office. Produkcja zgromadziła już około 870 milionów dolarów na całym świecie, dzięki czemu pozostaje drugim największym kinowym hitem 2026 roku. Mimo to wytwórnia Lionsgate podjęła decyzję, która może wpłynąć na dalsze losy filmu w kinach. Michael – wielki kinowy hit już za chwilę do obejrzenia w domu na VOD Według najnowszych informacji Michael trafi do serwisów VOD już 9 czerwca, zaledwie 46 dni po premierze na dużym ekranie. To stosunkowo krótki okres wyłącznej obecności w kinach, zwłaszcza w przypadku produkcji, która wciąż przyciąga widzów do sal. Obecnie jednak nie wiadomo, czy tego samego dnia produkcja będzie dostępna również w polskich platformach streamingowych.

W miniony weekend film zarobił kolejne 11 milionów dolarów, zajmując czwarte miejsce w zestawieniu najchętniej oglądanych produkcji. Prognozy wskazują, że także w najbliższych dniach tytuł powinien utrzymywać solidne tempo sprzedaży biletów. Decyzja Lionsgate wzbudza pewne zaskoczenie, ponieważ Michael wciąż ma szansę przekroczyć granicę miliarda dolarów wpływów. Szczególnie istotny może okazać się nadchodzący debiut filmu w Japonii, który zaplanowano jeszcze na ten miesiąc. To właśnie tamtejszy rynek może odegrać kluczową rolę w walce o prestiżowy wynik.

GramTV przedstawia:

Dla porównania warto przypomnieć sytuację filmu Bohemian Rhapsody. Produkcja poświęcona Freddie’emu Mercury’emu pozostawała wyłącznie w kinach przez ponad 100 dni, zanim trafiła do cyfrowej dystrybucji. Ostatecznie film zakończył swoją kinową podróż z wynikiem około 910 milionów dolarów na całym świecie. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie będą kluczowe dla dalszych wyników Michaela. Film potrzebuje jeszcze około 130 milionów dolarów, aby przekroczyć granicę miliarda, a jego szanse w dużej mierze zależą od zainteresowania widzów na rynkach międzynarodowych. Co ciekawe, w 2026 roku żadna produkcja nie osiągnęła jeszcze takiego rezultatu. Najbliżej tego celu znajduje się obecnie Super Mario Galaxy Film, które zgromadziło ponad 992 milionów dolarów wpływów. Michael – recenzja filmu. Niegodne króla popu

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.