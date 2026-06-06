Na Steamie wystartowało nowe MMO science fiction. Zagrasz za darmo

Jeżeli pamiętacie czasy, gdy co kilka godzin sprawdzaliście stan kopalni, wysyłaliście floty na odległe planety i obawialiście się nocnych ataków przeciwników, nowa produkcja może przypaść Wam do gustu.

Na platformie Steam zadebiutowało Nexus Legacy, czyli nowe MMO strategiczne osadzone w realiach science fiction. Produkcja wyraźnie inspiruje się klasycznymi grami przeglądarkowymi pokroju OGame, stawiając na rozbudowę imperium kosmicznego, zarządzanie zasobami oraz rywalizację z innymi graczami. Nexus Legacy wystartowało na Steam. To nowe MMO w stylu science fiction Rozgrywka rozpoczyna się od pojedynczej planety. To właśnie na niej budujemy pierwsze kopalnie, laboratoria i stocznie, które pozwalają rozwijać gospodarkę oraz tworzyć coraz potężniejsze floty. Z czasem celem staje się ekspansja na kolejne światy i walka o wpływy w galaktyce.

Twórcy podkreślają, że sukces nie musi opierać się wyłącznie na sile militarnej. Gracze mogą rozwijać swoje imperia również dzięki dyplomacji, zawieraniu sojuszy czy zdobywaniu informacji wywiadowczych o przeciwnikach.

GramTV przedstawia:

Podobnie jak w klasycznych strategiach 4X, kluczowe znaczenie ma odpowiednie planowanie. Podczas projektowania flot trzeba uwzględniać między innymi ładowność statków, czas podróży, zapotrzebowanie na eskortę oraz koszty paliwa. Każdy ruch w kosmosie ma swoją cenę, a błędne decyzje mogą zostać szybko wykorzystane przez konkurencyjnych graczy. Nexus Legacy oferuje również częściową polską lokalizację. Tłumaczenie obejmuje interfejs oraz wybrane elementy tekstowe, co powinno ułatwić start osobom mniej swobodnie poruszającym się po anglojęzycznych produkcjach. Pozostaje pytanie, czy nowej grze uda się przyciągnąć fanów klasycznych strategii przeglądarkowych. Jedno jest pewne – osób tęskniących za złotymi czasami OGame wciąż nie brakuje. Więcej informacji znajdziesz na karcie gry w Steam.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









