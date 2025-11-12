Zaloguj się lub Zarejestruj

Na State of Play ogłoszono kolejną betę Marvel Tokon: Fighting Souls. Można się już zapisać

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/12 07:15
Już na początku grudnia staniecie przed szansą zagrania w Marvel Tokon: Fighting Souls. Twórcy ujawnili dwóch popularnych bohaterów, którzy trafią do gry.

Podczas wydarzenia State of Play, studio Arc System Works zapowiedziało kolejną, zamkniętą betę gry Marvel Tokon: Fighting Souls. Testy odbędą się od 5 do 7 grudnia, a rejestracja uczestników jest już otwarta. W ramach nadchodzącej bety gracze otrzymają dostęp do dwóch nowych grywalnych postaci: Spider-Mana oraz Ghost Ridera.

Marvel Tokon: Fighting Souls
Marvel Tokon: Fighting Souls

Wkrótce wystartuje kolejna beta Marvel Tokon: Fighting Souls

W wersji testowej pojawi się łącznie osiem grywalnych bohaterów, a także dwie nowe areny i trzy dodatkowe lokalizacje, wśród których znajdzie się X-Mansion. Na tle tej planszy można dostrzec postacie takie jak Colossus, Angel, Psylocke, Nightcrawler oraz Beast, co może sugerować, że będą to grywalne postacie,choć twórcy na razie nie potwierdzają tych przypuszczeń. W grze będzie można zagrać Spider-Manem oraz Ghost Riderem. Warto zaznaczyć, że Ghost Riderem w grze jest Robbie Reyes, a nie Johnny Blaze. Arc System Works wyjaśniło, że wybór ten wynika z powodów fabularnych, których na tym etapie nie może jeszcze ujawnić.

Funkcje dostępne w zamkniętej becie:

  • Mecze online w lobby
  • Rollback netcode (zapewniający stabilniejszą rozgrywkę online)
  • Tryb obserwatora
  • Walki offline przeciwko przeciwnikom sterowanym przez CPU

GramTV przedstawia:

Pod względem wizualnym Marvel Tokon: Fighting Souls prezentuje się imponująco, zgodnie z ambicjami Marvel Games, które chcą ponownie uczynić markę ważnym filarem społeczności bijatyk, szczególnie dla fanów Marvel vs. Capcom. Wydawca wspomniał także o potencjale wieloletniego wsparcia, sięgającego nawet dekady.

Marvel Tokon: Fighting Souls ukaże się w przyszłym roku na platformach PC oraz PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/marvel-tokon-fighting-souls-next-closed-beta-announced-for-december-5th-to-7th

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

