Na State of Play ogłoszono kolejną betę Marvel Tokon: Fighting Souls. Można się już zapisać

Podczas wydarzenia State of Play, studio Arc System Works zapowiedziało kolejną, zamkniętą betę gry Marvel Tokon: Fighting Souls. Testy odbędą się od 5 do 7 grudnia, a rejestracja uczestników jest już otwarta. W ramach nadchodzącej bety gracze otrzymają dostęp do dwóch nowych grywalnych postaci: Spider-Mana oraz Ghost Ridera.

Wkrótce wystartuje kolejna beta Marvel Tokon: Fighting Souls

W wersji testowej pojawi się łącznie osiem grywalnych bohaterów, a także dwie nowe areny i trzy dodatkowe lokalizacje, wśród których znajdzie się X-Mansion. Na tle tej planszy można dostrzec postacie takie jak Colossus, Angel, Psylocke, Nightcrawler oraz Beast, co może sugerować, że będą to grywalne postacie,choć twórcy na razie nie potwierdzają tych przypuszczeń. W grze będzie można zagrać Spider-Manem oraz Ghost Riderem. Warto zaznaczyć, że Ghost Riderem w grze jest Robbie Reyes, a nie Johnny Blaze. Arc System Works wyjaśniło, że wybór ten wynika z powodów fabularnych, których na tym etapie nie może jeszcze ujawnić.