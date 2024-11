Na polski horror spojrzymy z różnych perspektyw. Twórcy Holstin dzielą się nowym materiałem

Mowa o widoku z boku, który uruchamiać będzie się w określonych momentach. Na materiale ujawnionym przez deweloperów możemy zobaczyć właśnie tę perspektywę wtedy, gdy bohater dostał się do opuszczonego autobusu. Dodatkowo deweloperzy zaznaczyli w komentarzach, że podczas prowadzenia samochodu doświadczymy widoku pierwszoosobowego.

Końcówka listopada 1992 roku. Na małą ustronną miejscowość pod Olsztynem spada przerażająca katastrofa, która powoli pochłania wszystkich i wszystko, co spotka na swojej drodze. To ostatnie znane miejsce pobytu twojego przyjaciela, Bartka, zanim przestał odbierać od ciebie telefony. Teraz musisz podążyć jego tropem, żeby odkryć, co ściągnęło go do miasteczka i dlaczego nie mógł z niego wyjechać.– czytamy w opisie gry Holstin na Steamie.