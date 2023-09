Holstin z prezentacją systemu walki. Polski horror doczekał się też wersji demo

Trzeba przyznać, że całość prezentuje się naprawdę dobrze. Sam zwiastun jest również bardzo klimatyczny, a duża w tym zasługa oprawy audio i śpiewanej w tle piosenki. Na końcu trailera deweloperzy informują natomiast, że na Steam dostępna jest już wersja demonstracyjna gry Holstin. Gracze PC mogą więc samodzielnie sprawdzić, czy warto czekać na wspomnianą produkcję.

Końcówka listopada 1992 roku. Na małą ustronną miejscowość pod Olsztynem spada przerażająca katastrofa, która powoli pochłania wszystkich i wszystko, co spotka na swojej drodze. To ostatnie znane miejsce pobytu twojego przyjaciela, Bartka, zanim przestał odbierać od ciebie telefony. Teraz musisz podążyć jego tropem, żeby odkryć, co ściągnęło go do miasteczka i dlaczego nie mógł z niego wyjechać – czytamy w opisie gry na Steam.