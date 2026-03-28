Na Netflixie zadebiutował dokument BTS: The Return. Popularny zespół wraca do akcji po obowiązkowej służbie wojskowej

Platforma Netflix przedstawiła powrót zespołu BTS w pełnometrażowym filmie dokumentalnym BTS: The Return, który miał premierę 27 marca 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Bao Nguyen. Produkcja śledzi losy wszystkich siedmiu członków grupy, którymi są Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V oraz Jung Kook, a którzy ponownie jednoczą się po zakończeniu obowiązkowej, 18-miesięcznej służby wojskowej w Korei Południowej.

BTS znowu wracają do śpiewania po obowiązkowej przerwie

Dokument pokazuje kulisy powstawania dziesiątego albumu studyjnego zespołu, Arirang, a także przygotowania do wielkiego koncertu powrotnego na Gwanghwamun Square w Seoul, który odbył się 21 marca i był transmitowany na całym świecie. Jak można się spodziewać, w dokumencie pojawia się wiele utworów z albumu Arirang, ale nie zabrakło też niespodzianek. W filmie wykorzystano między innymi utwór Love Like A Sunset, Pt. 2 zespołu Phoenix, a także tradycyjne koreańskie pieśni ludowe, które inspirowały nowy materiał BTS. Pojawiają się również starsze utwory grupy, takie jak For Youth czy Epilogue: Young Forever.