Na Netflixie zadebiutował dokument BTS: The Return. Popularny zespół wraca do akcji po obowiązkowej służbie wojskowej

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/28 09:00
Członkowie zespołu BTS ponownie łączą siły, po tym jak musieli odbyć obowiązkową służbę wojskową w Korei Południowej.

Platforma Netflix przedstawiła powrót zespołu BTS w pełnometrażowym filmie dokumentalnym BTS: The Return, który miał premierę 27 marca 2026 roku. Za reżyserię odpowiada Bao Nguyen. Produkcja śledzi losy wszystkich siedmiu członków grupy, którymi są Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V oraz Jung Kook, a którzy ponownie jednoczą się po zakończeniu obowiązkowej, 18-miesięcznej służby wojskowej w Korei Południowej.

Dokument pokazuje kulisy powstawania dziesiątego albumu studyjnego zespołu, Arirang, a także przygotowania do wielkiego koncertu powrotnego na Gwanghwamun Square w Seoul, który odbył się 21 marca i był transmitowany na całym świecie. Jak można się spodziewać, w dokumencie pojawia się wiele utworów z albumu Arirang, ale nie zabrakło też niespodzianek. W filmie wykorzystano między innymi utwór Love Like A Sunset, Pt. 2 zespołu Phoenix, a także tradycyjne koreańskie pieśni ludowe, które inspirowały nowy materiał BTS. Pojawiają się również starsze utwory grupy, takie jak For Youth czy Epilogue: Young Forever.

Lista utworów BTS w BTS: The Return:

  • Intro
  • For Youth
  • No More Dream
  • Epilogue: Young Forever
  • We Are Bulletproof Pt. 2
  • Mic Drop
  • Swim
  • Arirang
  • Body To Body

Dokument stanowi kompleksowe spojrzenie na powrót BTS na scenę oraz proces tworzenia ich najnowszego materiału. BTS to jeden z najsłynniejszych zespołów K‑pop na świecie. To siedmioosobowa grupa z Korei Południowej, która od 2013 roku zdobywa globalne listy przebojów, bije rekordy YouTube i wyznacza trendy w popkulturze. To właśnie oni stali się symbolem światowego boomu na K‑pop i jedną z najbardziej wpływowych grup muzycznych ostatniej dekady.

Poniżej możecie zobaczyć zwiastun filmu dokumentalnego BTS: The Return:

Źródło:https://www.nme.com/news/film/netflix-bts-the-return-documentary-every-song-3936876

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

