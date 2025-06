Na kilka dni przed premierą konsoli Nintendo Switch 2, gracze masowo tracą swoje zamówienia przedpremierowe

Fani Switcha nie mają powodów do radości. Na kilka dni przed premierą konsoli Nintendo Switch 2 coraz więcej osób informuje, że ich zamówienia przedpremierowe zostały anulowane. Osoby, które miały szczęście i zarezerwowały konsolę z wyprzedzeniem, teraz z przerażeniem odkrywają, że zostali pozbawieni swojego egzemplarza tuż przed premierą zaplanowaną na 5 czerwca.

Gracze tracą swoje pre-ordery na Switcha 2

Pierwsze niepokojące doniesienia napłynęły z Wielkiej Brytanii, gdzie sieć sklepów GAME zaczęła anulować nieokreśloną liczbę zamówień. Serwis Eurogamer poinformował, że sklep przyznał się do błędu i obiecał, że „postara się przywrócić jak najwięcej z anulowanych zamówień”. Niestety, GAME nie oferuje zamówień stacjonarnych, co jeszcze bardziej zaostrza frustrację klientów. W kolejnych dniach fala anulowanych pre-orderów na konsolę dotarła także do Stanów Zjednoczonych.