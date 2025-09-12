Zaloguj się lub Zarejestruj

Na HBO Max powróci zapomniany hit. Powstanie trzeci sezon serialu z gwiazdorską obsadą

Jakub Piwoński
2025/09/12 11:30
Nicole Kidman i Reese Witherspoon wrócą do ról.

Dla HBO była to jedna z najważniejszych produkcji – serial, który zdobył uznanie krytyków i widzów, a mimo to już przy pierwszym sezonie jego przyszłość stała pod znakiem zapytania. Początkowo miał być bowiem jedynie limitowaną serią. Był drugi sezon, a po latach otrzymamy także sezon trzeci. To mimo wszystko spora niespodzianka i zarazem dobra wiadomość dla fanów.

Wielkie kłamstewka
Wielkie kłamstewka

Wielkie kłamstewka z trzecim sezonem

O potencjalnym powrocie mówiło się już w listopadzie 2023 roku, kiedy Nicole Kidman niechcący to zasugerowała. Dopiero teraz informacja zostaje potwierdzona. Jak donosi Variety, trzeci sezon przygotowuje Francesca Sloane, współtwórczyni serialu Pan i Pani Smith. Sloane napisze pierwszy odcinek i obejmie funkcję producentki. Jej filmografia obejmuje również Atlantę i Fargo. Scenarzystka podpisała właśnie dwuletni kontrakt z HBO. Na ekran powrócą Nicole Kidman i Reese Witherspoon – nie tylko jako główne bohaterki, ale też producentki trzeciej odsłony, obok Davida E. Kelleya.

GramTV przedstawia:

Akcja serialu toczy się w malowniczym Monterey w Kalifornii – miasteczku, gdzie pozornie idealne życie mieszkańców skrywa mroczne sekrety. Za fasadą pięknych domów, udanych małżeństw i szczęśliwych dzieci kryje się sieć kłamstw i napięć. Wszystko zaczyna się zmieniać, gdy do miasta wprowadza się samotna matka Jane (Shailene Woodley) wraz z synem, a nieoczekiwana zbrodnia stawia pod znakiem zapytania pozorną harmonię społeczności.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon, który zadebiutował w 2017 roku, był adaptacją powieści Liane Moriarty. Drugi powstał również na bazie jej pomysłu. W 2026 roku ukaże się też literacka kontynuacja Wielkich kłamstewek i to właśnie na niej ma się opierać fabuła nowego sezonu.

Źródło:https://variety.com/2025/tv/news/big-little-lies-season-3-hbo-1236515250/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


