Na HBO Max powróci zapomniany hit. Powstanie trzeci sezon serialu z gwiazdorską obsadą

Dla HBO była to jedna z najważniejszych produkcji – serial, który zdobył uznanie krytyków i widzów, a mimo to już przy pierwszym sezonie jego przyszłość stała pod znakiem zapytania. Początkowo miał być bowiem jedynie limitowaną serią. Był drugi sezon, a po latach otrzymamy także sezon trzeci. To mimo wszystko spora niespodzianka i zarazem dobra wiadomość dla fanów.

Wielkie kłamstewka z trzecim sezonem

O potencjalnym powrocie mówiło się już w listopadzie 2023 roku, kiedy Nicole Kidman niechcący to zasugerowała. Dopiero teraz informacja zostaje potwierdzona. Jak donosi Variety, trzeci sezon przygotowuje Francesca Sloane, współtwórczyni serialu Pan i Pani Smith. Sloane napisze pierwszy odcinek i obejmie funkcję producentki. Jej filmografia obejmuje również Atlantę i Fargo. Scenarzystka podpisała właśnie dwuletni kontrakt z HBO. Na ekran powrócą Nicole Kidman i Reese Witherspoon – nie tylko jako główne bohaterki, ale też producentki trzeciej odsłony, obok Davida E. Kelleya.