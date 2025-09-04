Na Facebook Marketplace pojawił się devkit PS3 z nieopublikowaną grą King Cook

Czasem zestawy developerskie konsol mogą przynieść całkiem sporo niespodzianek, jak choćby grę, która nigdy nie trafiła do sprzedaży.
Zestawy developerskie (tak zwane devkity) to zawsze gratka dla fanów historii gier. Pozwalają zajrzeć za kulisy produkcji, a czasem odkryć materiały, które nigdy nie trafiły do sprzedaży. Tym razem niezwykłego odkrycia dokonał streamer Lance McDonald, który natrafił na devkit PlayStation 3 wystawiony na Facebook Marketplace. Jak się okazało, znajdowała się na nim nigdy niewydana gra o nazwie King Cook.
Zobaczcie jak prezentuje się gra King Cook, która nigdy nie została wydana
Lance McDonald podzielił się znaleziskiem w serwisie X informując, że sprzedawca z jego okolicy wystawił konsolę za 1000 dolarów australijskich (ok. 650 dolarów USA). Oferta zawierała dowód na to, że na urządzeniu faktycznie znajduje się prototypowa wersja gry King Cook o wadze 673 MB.
Śladów tej produkcji w sieci jest niewiele. Istnieje jedynie 20-minutowe nagranie rozgrywki, opublikowane na YouTube w sierpniu 2013 roku. Wideo nosi tytuł “King Cook - GamerCamp PS3 Project Playthrough” i sugeruje, że był to pierwszy prototyp GamerCamp przygotowany na PlayStation 3 w latach 2012–2013. Materiał możecie zobaczyć poniżej.
GramTV przedstawia:
Z dostępnych materiałów wynika, że King Cook był RPG-iem eksploracyjnym z turowym systemem walki. Główny bohater, tytułowy King Cook, poruszał się po centralnym hubie, a następnie wyruszał w teren, aby walczyć z przeciwnikami inspirowanymi kulinariami. Gra wykorzystywała funkcje ruchowe kontrolera Sixaxis, między innymi do cięcia warzyw lub posypywania mięsa solą, co wzmacniało ataki sympatycznego kucharza.
Choć Lance McDonald uznał cenę za zbyt wysoką i sam nie kupił devkitu, prawdopodobnie ktoś inny szybko go nabył, biorąc pod uwagę unikalną wartość historyczną urządzenia. Fani mają nadzieję, że gra zostanie zarchiwizowana i udostępniona szerszej społeczności, co zapewne ponownie otworzy dyskusję o znaczeniu ochrony i zachowywania gier wideo jako dziedzictwa kultury.
