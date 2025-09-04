Na Facebook Marketplace pojawił się devkit PS3 z nieopublikowaną grą King Cook

Czasem zestawy developerskie konsol mogą przynieść całkiem sporo niespodzianek, jak choćby grę, która nigdy nie trafiła do sprzedaży.

Zestawy developerskie (tak zwane devkity) to zawsze gratka dla fanów historii gier. Pozwalają zajrzeć za kulisy produkcji, a czasem odkryć materiały, które nigdy nie trafiły do sprzedaży. Tym razem niezwykłego odkrycia dokonał streamer Lance McDonald, który natrafił na devkit PlayStation 3 wystawiony na Facebook Marketplace. Jak się okazało, znajdowała się na nim nigdy niewydana gra o nazwie King Cook.

Zobaczcie jak prezentuje się gra King Cook, która nigdy nie została wydana

Lance McDonald podzielił się znaleziskiem w serwisie X informując, że sprzedawca z jego okolicy wystawił konsolę za 1000 dolarów australijskich (ok. 650 dolarów USA). Oferta zawierała dowód na to, że na urządzeniu faktycznie znajduje się prototypowa wersja gry King Cook o wadze 673 MB.