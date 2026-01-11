Na drugi sezon tego hitu Amazon czekaliśmy aż 10 lat. I chyba było warto

Dziś, 11 stycznia, na Amazon Prime Video zadebiutował drugi sezon Nocnego recepcjonisty z Tomem Hiddlestonem w roli głównej. Na kontynuację tego serialu kryminalno-szpiegowskiego widzowie czekali wyjątkowo długo – aż dziesięć lat. Pierwszy sezon trafił na ekrany w 2016 roku i szybko zyskał status jednej z najlepiej ocenianych adaptacji prozy Johna le Carré. Wszystko wskazuje na to, że cierpliwość fanów się opłaciła.

Po 10 latach wraca Nocny recepcjonista

Nowa odsłona zbiera bowiem bardzo dobre recenzje. Na Rotten Tomatoes drugi sezon może pochwalić się obecnie 95% pozytywnych opinii (na podstawie 19 recenzji). Równie solidnie wypada Metacritic, gdzie serial osiągnął 76 punktów, co potwierdza ciepłe przyjęcie przez krytyków. Kilka cytatów z recenzji wskazuje pozytywny odbiór, ale da się także wyczuć ostrożność w ocenie: