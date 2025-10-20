Na długo przed Dark Souls, FromSoftware stworzyło dziwnego RPG-a na konsolę, która mało kogo obchodziła

Wierni fani studia z pewnością chcieliby zobaczyć remake tej gry.
W 2002 roku, zanim FromSoftware stworzyło gatunek soulslike’ów, studio pracowało nad wieloma grami, a jedną z nich było Lost Kingdoms wydane wyłącznie na GameCube’a. Produkcja była odważnym eksperymentem łączącym dynamiczną akcję z mechaniką budowania talii kart. Niestety konsola Nintendo nie znalazła zbyt wielu odbiorców i seria Lost Kingdoms mało kto słyszał.
Lost Kingdoms to jedna z najbardziej zapomnianych gier FromSoftware
Gracz wcielał się w księżniczkę Katię, która przemierzała mroczną krainę Argwyll w poszukiwaniu swojego ojca zaginionego we mgle. Opowieść z czasem nabierała bardziej złożonego tonu, odsłaniając motywacje bohaterów i ukazując, że w tym świecie nie wszystko jest czarno-białe. To jednak nie fabuła była największą siłą tytułu, lecz oryginalny system walki. Zamiast klasycznego oręża Katia korzystała z runicznego kamienia, który pozwalał jej przyzywać potwory i czary za pomocą kart. Każda z nich miała własną moc i żywioł, co zmuszało graczy do przemyślanej taktyki. Karty można było ulepszać, przekształcać i łączyć w unikalne zestawy, a przeciwników pokonanych w walce dało się zamieniać w nowe elementy talii.
Dynamikę walki dodatkowo podkreślał fakt, że starcia toczyły się w czasie rzeczywistym. Katia musiała unikać ataków i przemyślanie korzystać z czarów, ponieważ sama nie była silnym wojownikiem. Mechanika była prosta, ale bardzo satysfakcjonująca i nadała grze unikatowy charakter, którego do dziś nie powieliła żadna większa seria.
Mimo oryginalnych pomysłów Lost Kingdoms nie zdobyło szerokiego rozgłosu. Krytycy chwalili pomysłowość systemu walki i tempo rozgrywki, ale wskazywali na krótki czas zabawy oraz przeciętną oprawę audio i wizualną. W 2003 roku ukazała się kontynuacja, jednak również nie zyskała większej popularności.
Dziś sytuacja wygląda inaczej. FromSoftware jest jednym z najważniejszych studiów w branży i każda decyzja dewelopera budzi ogromne emocje wśród graczy. Właśnie dlatego coraz głośniej mówi się o potencjalnym powrocie marki Lost Kingdoms. Odświeżona wersja mogłaby zyskać nową warstwę narracyjną i graficzną, a także pogłębić moralne dylematy, które w oryginale zostały zaledwie zarysowane.
Niestety obecnie nie ma żadnych wiarygodnych informacji, że studio rzeczywiście przygotowuje remake Lost Kingdoms i FromSoftware wciąż rozwija gatunek soulslike’ów, obecnie pracując nad The Duskbloods na Nintendo Switch 2.
