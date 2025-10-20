Na długo przed Dark Souls, FromSoftware stworzyło dziwnego RPG-a na konsolę, która mało kogo obchodziła

W 2002 roku, zanim FromSoftware stworzyło gatunek soulslike’ów, studio pracowało nad wieloma grami, a jedną z nich było Lost Kingdoms wydane wyłącznie na GameCube’a. Produkcja była odważnym eksperymentem łączącym dynamiczną akcję z mechaniką budowania talii kart. Niestety konsola Nintendo nie znalazła zbyt wielu odbiorców i seria Lost Kingdoms mało kto słyszał.

Lost Kingdoms to jedna z najbardziej zapomnianych gier FromSoftware

Gracz wcielał się w księżniczkę Katię, która przemierzała mroczną krainę Argwyll w poszukiwaniu swojego ojca zaginionego we mgle. Opowieść z czasem nabierała bardziej złożonego tonu, odsłaniając motywacje bohaterów i ukazując, że w tym świecie nie wszystko jest czarno-białe. To jednak nie fabuła była największą siłą tytułu, lecz oryginalny system walki. Zamiast klasycznego oręża Katia korzystała z runicznego kamienia, który pozwalał jej przyzywać potwory i czary za pomocą kart. Każda z nich miała własną moc i żywioł, co zmuszało graczy do przemyślanej taktyki. Karty można było ulepszać, przekształcać i łączyć w unikalne zestawy, a przeciwników pokonanych w walce dało się zamieniać w nowe elementy talii.