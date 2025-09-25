Mysz bezprzewodowa Dream Machines DM 7 Switch Duo taniej o 160 zł w sklepie x-kom

Nie pozwól, by inni dyktowali warunki, wybierz mysz gamingową DM7 Switch Duo i pokaż kto, jest liderem. DM7 Switch Duo to nie tylko wysokiej jakości materiały, to przede wszystkim połączenie wyselekcjonowanej najnowszej technologii zamkniętej w poręcznej myszy, stworzonej po to, by dać Ci szansę wznieść się na jeszcze wyższy poziom grania.

DM7 Switch Duo czerpie swoją siłę z pojemnego akumulatora, który zapewni Ci nieprzerwaną rozgrywkę aż do 72 godzin. Możesz mieć pewność, że myszka nigdy nie zaskoczy Cię nagłym rozładowaniem się w najbardziej istotnym momencie gry. Jej pojemny akumulator wystarczy Ci na wiele godzin przyjemnej rozrywki.

Nie marnuj swojego czasu na rozkręcanie myszki, czytanie długich instrukcji czy oglądanie w kółko tego samego video poradnika. Teraz wymiana przełączników jest niewiarygodnie oczywista. Dzięki najnowszej technologii, którą umieszczono w myszce DM7 Switch Duo, możesz teraz bardzo szybko i prosto wymienić przełączniki. Wystarczy, że naciśniesz lekko przycisk umieszczony na górnej części myszy, by wierzchnia część przycisku została otwarta. Teraz wystarczy wyjąć przełącznik i zastąpić go nowym, umieścić z powrotem przycisk na swoim miejscu. W efekcie Twoja myszka jest zwarta i gotowa na kolejną wspólną przygodę.