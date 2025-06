Myślicie, że już jest drogo? Co powiecie na nową generację Xboxa za 1000 dolarów?

Chodzi o stworzenie platformy, która zawsze będzie z tobą, umożliwiając granie w wybrane tytuły na dowolnych urządzeniach, bez ograniczeń jednego sklepu czy konkretnego sprzętu.

Wielu komentatorów zauważyło, że brzmi to bardziej jak opis peceta niż klasycznej konsoli. To właśnie w tym kontekście na platformie X głos zabrał znany insider o pseudonimie Kepler, który przewiduje, że jeśli nowy Xbox ma obsługiwać różne sklepy i działać jak otwarta platforma, Microsoft nie będzie mógł sprzedawać go ze stratą jak robił dotychczas. W efekcie może to być pierwsza w historii konsola kosztująca ponad 1000 dolarów.

