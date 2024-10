Myślał, że rolą Shazama zostanie nowym Chrisem Evansem. Przeliczył się i teraz jest zły na świat

Jeden z informatorów przyznał, że dla Leviego rola Shazama była „dosłownie jego spełnieniem marzeń”. Druga część serii z ubiegłego roku była wielką klapą i film na świecie zarobił marne 132,2 mln dolarów i jedynie Blue Beetle zanotował gorszy wynik (128,7 mln USD). Nawet wydane w hybrydowym modelu dystrybucji Wonder Woman 1984 i Legion samobójców: The Suicide Squad osiągnęło lepsze wyniki.

Z tego powodu Zachary Levi ma być zły, że nie dostanie kolejnej szansy jako Shazam. Aktor miał również nadzieję, że superbohaterska rola stanie się dla niego trampoliną do jeszcze większej kariery. Tak się jednak nie stało i jeden z informatorów opisuje go, jako obecnie „zgorzkniałego” człowieka.

Myślał, że to jego bilet do bycia nowym The Rockiem lub Chrisem Evansem. Jednak w jego przypadku tak się nie stało i jest z tego powodu zgorzkniały.