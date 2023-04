Myriads: Renaissance – strategia 4X, która zabierze graczy na latające wyspy

Myriads: Renaissance to propozycja od niezależnego studia Sleeping Eight Studio. Gra powinna przyciągnąć uwagę miłośników gatunku strategii 4X, a za sprawą oryginalnego settingu wyróżnia się na tle konkurencji.

Myriads: Renaissance – ciekawa propozycja dla fanów strategii

Myriads: Renaissance to turowa strategia z mechanikami typowymi dla gatunków city-building i strategii 4X. Produkcja osadzona jest w interesującym świecie fantasy, który składa się z tysięcy unoszących się wysp. Zadaniem gracza jest rozwijanie stolicy i ekspansja królestwa o nowe terytoria. Nie będzie to jednak takie łatwe, gdyż nieprzerwanie będzie musiał stawiać opór kolejnym falom potężnych korsarzy, robiąc przy tym wszystko co konieczne, by przetrwać ich ataki.



Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat Myriads: Renaissance, zachęcamy do zapoznania się z kartą Steam produktu, gdzie znajdziecie demo, oraz obejrzenia poniższego zwiastuna. Na koniec dodajmy, że gra pojawi się na rynku już 1 czerwca i będzie dostępna PC.