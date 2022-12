My Lil Everdell – wydawca potwierdził prace nad polską edycją gry

Everdell to niezwykle ciepło oceniana planszówka, która cieszy się niemalejącą popularnością. Już wkrótce magiczny świat gry otworzy się dla najmłodszych. Wszystko za sprawą My Lil Everdell, czyli wersji przeznaczonej dla dzieci. Wydawnictwo Rebel potwierdziło, że trwają prace nad polską edycją gry.

My Lil Everdell skradnie serce młodszych planszówkowiczów

Zapowiedź wywołała zachwyt wśród fanów Everdell. Graczy i opiekunów, ucieszyła możliwość łatwego wprowadzenia do świata gry młodszego użytkownika. Zasady zostały skonstruowane w taki sposób, by stanowiły dobre wprowadzenie do poznania mechaniki określanej jako worker-placement. My Lil Everdell zwiastuje świetną rodzinną zabawę, dzięki której dzieci popracują nad swoją koncentracją oraz umiejętnością logicznego myślenia.



„Gra będzie w pełni dostosowana do potrzeb dzieci, które wraz z najmłodszymi mieszkańcami Everdell, będą mogły wziąć udział w zabawie o to, kto stworzy najbardziej spektakularne wymyślone miasto” – zapewnia wydawca, firma Rebel.



Warto zaznaczyć, że nie poznaliśmy jeszcze oficjalnej daty premiery polskiej wersji My Lil Everdell, ale debiutu gry powinniśmy spodziewać się w 2023 roku.