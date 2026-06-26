Muzyka z HoMM 3 i 4 zabrzmi na Zamku Królewskim. Heroes Orchestra wraca do Warszawy

Dwa pytania. Czy lubicie muzykę symfoniczną i czy lubicie serię Heroes of Might and Magic?
Jeżeli w obu wypadkach odpowiedź była twierdząca to cóż… Nadchodzi wydarzenie wprost dla was.
Heroes of Might and Magic 3 i Heroes of Might and Magic 4 w symfonicznej aranżacji
Już za miesiąc na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Mowa tutaj o Heroes Orchestra – koncercie z udziałem orkiestry, chóru oraz solistów. Podczas niego usłyszymy muzykę z legendarnych Heroes of Might and Magic 3 oraz Heroes of Might and Magic 4 w symfonicznych aranżacjach. Będą motywy poszczególnych zamków i melodie z różnych krain, ale nie zabraknie też dynamicznych tematów towarzyszących nam podczas bitew. Co więcej, organizatorzy obiecują, że doczekamy się też utworów premierowych – wszak Heroes Orchestra brało udział w tworzeniu muzyki do wydanego w tym roku Heroes of Might and Magic: Olden Era. A istnieje szansa, że i dyrygujący orkiestrą Mateusz Alberski zagra na akordeonie.
W opisie wydarzenia możemy wyczytać:
Heroes Orchestra powraca do Ogrodów Muzycznych z koncertem, który przenosi muzykę z gier komputerowych z ekranu w przestrzeń żywego wykonania. Orkiestra, chór i soliści tworzą brzmienie pełne energii, rozmachu i emocji — takie, które pozwala usłyszeć dobrze znane światy na nowo: intensywniej, głębiej i bardziej bezpośrednio.
Zespół, powołany z inicjatywy Mateusza Alberskiego, od lat pokazuje, że muzyka z gier może funkcjonować na estradzie koncertowej z tą samą siłą co muzyka filmowa czy klasyka symfoniczna. Jej tematy, dramatyzm i wyobraźnia budują opowieść, w której nostalgia spotyka się z przygodą, a precyzja wykonania z entuzjazmem publiczności.
To wieczór dla słuchaczy, którzy dorastali z legendarnymi grami, ale także dla tych, którzy po prostu chcą przeżyć efektowny, poruszający koncert. Heroes Orchestra tworzy wydarzenie na granicy muzycznego widowiska i wspólnego święta wyobraźni — z muzyką, która dawno wyszła poza ekran i dziś brzmi pełnym, koncertowym głosem.
GramTV przedstawia:
Koncert Heroes Orchestra: Muzyka z gier odbędzie się 25 lipca 2026 roku o godzinie 19:00 na Zamku Królewskim. Wszyscy zainteresowani wydarzeniem już teraz mogą nabyć wejściówkę za pośrednictwem serwisu biletyna.pl. Warto jednak mieć na względzie, że już teraz połowa dostępnych biletów zdążyła znaleźć swoich nabywców.
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