Muzyka z HoMM 3 i 4 zabrzmi na Zamku Królewskim. Heroes Orchestra wraca do Warszawy

Jeżeli w obu wypadkach odpowiedź była twierdząca to cóż… Nadchodzi wydarzenie wprost dla was.

Heroes of Might and Magic 3 i Heroes of Might and Magic 4 w symfonicznej aranżacji

Już za miesiąc na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Mowa tutaj o Heroes Orchestra – koncercie z udziałem orkiestry, chóru oraz solistów. Podczas niego usłyszymy muzykę z legendarnych Heroes of Might and Magic 3 oraz Heroes of Might and Magic 4 w symfonicznych aranżacjach. Będą motywy poszczególnych zamków i melodie z różnych krain, ale nie zabraknie też dynamicznych tematów towarzyszących nam podczas bitew. Co więcej, organizatorzy obiecują, że doczekamy się też utworów premierowych – wszak Heroes Orchestra brało udział w tworzeniu muzyki do wydanego w tym roku Heroes of Might and Magic: Olden Era. A istnieje szansa, że i dyrygujący orkiestrą Mateusz Alberski zagra na akordeonie.