Festiwal kina, którego nie da się odzobaczyć

Dziś rozpoczyna się trzecia edycja jednego z najciekawszych warszawskich imprez filmowych. Mowa o festiwalu WTF Fest, czyli młodszym i jeszcze bardziej szalonym bracie przeglądu Splat!FilmFest International Fantastic Film Festival. Oba powołała do życia Monika Stolat.

A zatem w dniach 25 – 28 czerwca warszawska Kinoteka gościć będzie filmy dziwne, pokręcone i nieoczywiste – nieraz szokujące, a zarazem genialne dzięki absurdowi, w jakim każą zanurzyć się widzom i widzkom. Tegoroczne pokazy obejmują dzieła Davida Cronenberga, Davida Lyncha, Alejandro Jodorowsky’ego, Nagisy Ôshimy, Jana Švankmajera, Quentina Dupieux i wielu innych twórców kina. Ponownie będzie można wziąć udział w seansach, które wymykają się prostym kategoriom, budzą silne emocje i długo zostają w głowie.

Motywem przewodnim programu WTF Fest 3 są obsesja, pragnienie, cielesność i seksualność, a wszystko to pokazane w bardzo różnych tonacjach: od czarnej komedii i absurdu, przez surrealizm i kino undergroundowe, aż po dzieła, które na stałe weszły do historii kina. W ramach przeglądu zaprezentowane zostaną zarówno klasyki, jak i odkrycia ostatnich lat.

WTF Fest

4 dni, 15 filmów, które robią coś z głową...

Festiwalowym filmem otwarcia jest Crash Davida Cronenberga – produkcja, która nieodmiennie fascynuje kolejnych odbiorców i do dziś robi wrażenie aktualnością i artystycznym ujęciem tematu. To chłodna, niepokojąca i drażniąca adaptacja powieści J.G. Ballarda, traktującej o ludziach uzależnionych od technologii i samochodowych katastrof, dla których źródło traumy staje się źródłem pożądania, metodą transgresji i spełnienia. Crash uznawany jest za jeden z najbardziej prowokacyjnych filmów twórcy „Muchy” i „Videodrome”.