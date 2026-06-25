Linkin Park zagrali na Rock in Rio Lisboa. Teraz możecie zobaczyć profesjonalny zapis koncertu za darmo

Do sieci trafił pełny zapis koncertu Linkin Park z Rock in Rio Lisboa. Zespół zagrał 23 utwory.
Profesjonalnie zrealizowane nagranie całego koncertu Linkin Park z festiwalu Rock in Rio Lisboa trafiło do serwisu YouTube. Fani mogą obejrzeć pełny, trwający około 100 minut występ zespołu, który odbył się 21 czerwca w Portugalii. Koncert był częścią europejskiej odsłony trasy From Zero World Tour, a Linkin Park zaprezentowali publiczności aż 23 utwory, łącząc klasyczne kompozycje z materiałem pochodzącym z powrotnego albumu From Zero z 2024 roku.
Możecie zobaczyć pełny koncert Linkin Park
Podczas występu nie zabrakło najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu, takich jak One Step Closer, Breaking the Habit, Faint, In the End, Numb oraz What I've Done. Setlista obejmowała również utwory z najnowszego albumu grupy, który zapoczątkował nowy etap w historii zespołu. Jedną z niespodzianek koncertu było wykonanie utworu Where'd You Go, pochodzącego z dorobku projektu solowego Mike'a Shinody, Fort Minor.
Europejska trasa koncertowa Linkin Park rozpoczęła się 29 maja w sztokholmskiej hali 3Arena i zakończy się 30 czerwca na stadionie Letzigrund w Zurychu. Po drodze zespół wystąpił także jako główna gwiazda Download Festival w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu Linkin Park stali się pierwszym zespołem z kobietą na stanowisku głównej wokalistki, który zamknął główną scenę festiwalu w Donington. Do tego wyróżnienia muzycy odnieśli się w rozmowie z BBC News. Mike Shinoda powiedział:
Zacznę od tego, że nie czuję, abym to ja powinien odpowiadać na to pytanie. Powinna odpowiedzieć Emily, więc poszedłem i zapytałem ją, ponieważ nie może teraz tutaj być. Zapytałem ją, a ona odpowiedziała: “Gdybyśmy to nie byli my, byłby to po prostu ktoś inny, ponieważ istnieje tak wiele świetnych zespołów prowadzonych przez kobiety”. Ale jest bardzo wdzięczna i chciała, żebyście o tym wiedzieli. Jest ogromnie wdzięczna, że to właśnie ona znalazła się w tej sytuacji i że będzie o tym pamiętać do końca życia.
Emily Armstrong dołączyła do Linkin Park w 2024 roku, gdy zespół powrócił po siedmioletniej przerwie spowodowanej śmiercią poprzedniego wokalisty, Chestera Benningtona, który zmarł w lipcu 2017 roku w wieku 41 lat. Początkowo jej dołączenie do grupy wywołało kontrowersje ze względu na jej dawne związki z Kościołem Scjentologicznym oraz wsparcie udzielone aktorowi Danny’emu Mastersonowi podczas procesu w 2020 roku. Armstrong odpowiedziała na krytykę, oświadczając, że “nie popiera przemocy ani nadużyć wobec kobiet i współczuje ofiarom tych przestępstw.” Nie wyjaśniła jednak, czy jest lub była członkinią Kościoła Scjentologicznego. Według BBC teksty utworów jej zespołu Dead Sara sugerują jednak odrzucenie nauk tej organizacji.
Dlaczego Emily Armstrong trafiła do Linkin Park? Podczas Download Festival Mike Shinoda opowiedział również o procesie wyboru nowej wokalistki:
Nawet kiedy wybieraliśmy Emily na wokalistkę, naszym absolutnym priorytetem było to, czy jest osobą, z którą możemy spędzać dużo czasu. Czy dogadujemy się zarówno na poziomie osobistym, jak i kreatywnym? Pod tym względem wszyscy po prostu do siebie pasowaliśmy. Oczywiście ta osoba musi być wokalistą światowej klasy, ale nie musi być wokalistką światowej klasy. Po prostu musi być najlepszym wokalistą. I właśnie wszystkie te rzeczy połączyły nas z Em.
GramTV przedstawia:
Powstały w 1996 roku pod nazwą Xero, Linkin Park pozostają jednym z najlepiej sprzedających się zespołów rockowych wszech czasów. Ich debiutancki album Hybrid Theory uzyskał w Stanach Zjednoczonych status diamentowej płyty po przekroczeniu sprzedaży 10 milionów egzemplarzy. Grupa zdobyła również dwie nagrody Grammy. Utwór Crawling zwyciężył w kategorii Best Hard Rock Performance w 2002 roku, natomiast nagranie Numb/Encore, stworzone we współpracy z raperem Jay-Z, otrzymało statuetkę za Best Rap/Sung Collaboration w 2006 roku. Opublikowany zapis koncertu z Rock in Rio Lisboa pokazuje, że nowa era Linkin Park nabiera rozpędu, a zespół wciąż potrafi przyciągać ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.
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